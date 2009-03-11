В Тюмени задержаны двое подозреваемых в налетах на грузовики

Днём 22 января 2009 года на автомашине «Ниссан» они прибыли в с. Исетское, куда, согласно графику, должен был прибыть грузовик. Дождавшись автомашины около магазина «Моя семья», расположенного в районном центре, и увидев, что экспедитор и грузчик закончили разгрузку, Мирьяминов и Мерц напали на них и потребовали отдать деньги.