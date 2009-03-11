В Тюмени задержаны двое подозреваемых в налетах на грузовики

Тюменским межрайонным следственным отделом привлечены к уголовной ответственности 21-летний Эдуард Мирьяминов, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего и разбойном нападении, и 23-летний Яков Мерц, обвиняемый в совершении разбойного нападения.
Как установлено следствием, Мирьяминов и Мерц, после прохождения срочной службы в войсках специального назначения ГРУ нигде не работали, а для жизни нужны были деньги.
В январе 2009 года они решили совершить разбойное нападение на грузовой автомобиль «ISUZU», принадлежащий ООО «Дил Тезаурус», занимающемуся грузоперевозками. Для совершения преступления злоумышленники обманным путём добыли маршрутный лист одного из экспедиторов, а также вооружились газовым и травматическим пистолетами.
Днём 22 января 2009 года на автомашине «Ниссан» они прибыли в с. Исетское, куда, согласно графику, должен был прибыть грузовик. Дождавшись автомашины около магазина «Моя семья», расположенного в районном центре, и увидев, что экспедитор и грузчик закончили разгрузку, Мирьяминов и Мерц напали на них и потребовали отдать деньги.
Во время нападения Мирьяминов для подавления возможного сопротивления со стороны 30-летнего водителя-экспедитора, выстрелил ему в голову из травматического пистолета, причинив закрытый перелом затылочной кости с повреждением головного мозга.
Похитив 5 тыс. рублей и мобильный телефон грузчика, злоумышленники скрылись с места происшествия. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался 30 января с.г. в реанимационном отделении Областной больницы № 13 (с. Исетское).
Более месяца злоумышленникам удавалось скрываться от сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на это, благодаря настойчивой, целенаправленной работе следователя, слаженным действиям сотрудников уголовного розыска в феврале 2009 года Мирьяминов и Мерц были задержаны.
По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, они заключены под стражу.
Органами предварительного следствия Мирьяминову и Мерцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия). Кроме того, Мирьяминов обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области. .