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В Тюмени выступит органист из Франции

11 марта 2009, 14:48
22 марта в 19.00 в зале камерной и органной музыки - органист кафедрального собора города Кольмар (Франция).
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Тюмень

22 марта в 19.00 в зале камерной и органной музыки - органист кафедрального собора города Кольмар (Франция)Хайнрих Вальтер - один из известнейших концертирующих органистов мира, который также известен как автор множества транскрипций для органа симфонических произведений.

Хайнрих Вальтер родился в 1959 году. С 1978 по 1985 год он проходил обучение по классу фортепиано и литургической музыки в Музыкальной высшей школе Фрайбурга (Германия), сдал «экзамен на художественный аттестат зрелости» по классу органа и получил степень по преподаванию игре на фортепиано, а в 1985 году - степень с отличием по церковной музыке.

Получив стипендию Германской службы академического обмена (DAAD), Вальтер обучался игре на органе у Ксавье Дарасса в консерватории Тулузы, после чего получил Первый приз конкурса органистов. Был удостоен наград на конкурсе органистов с Сан-Антонио в 1986 году и на Нюрнбергском международном конкурсе им. Пахельбеля в 1987 году.

Х. Вальтер регулярно выступает с концертами в самых разных странах. У него обширный репертуар солиста для органа и клавикорда, который включает большое число традиционных произведений для органа и клавишных инструментов, а также выступает с дебютами многих современных произведений для органа. Вальтер также является автором и исполнителем своих аранжировок оркестровых произведений Моцарта, Шуберта, Мендельсона и Франка.

Хайнрих Вальтер принимает участие в фестивалях и сериях концертов органной музыки, проводит мастер-классы. С 2006 года Вальтер является органистом церкви Св. Матфея в Кольмаре (Эльзас, Франция). Он -профессор Кафедры органной интерпретации в Государственной Высшей школе Музыки во Фрайбурге, Высшей школе в Роттенбурге и Евангелической Высшей школе в Гейдельберге, профессор ежегодных летних курсов по органной и клавесинной интерпретации во Франции.

Осуществляет многочисленные записи на СD (записал более 20 CD), где основное внимание уделено музыке И.С.Баха и немецких романтиков (Мендельсон, Регер, Ройбке).

В программе концерта - Д.Фрескобальди Токката; Я.Свелинк Хроматическая фантазия; Д.Букстехуде Прелюдия и фуга; Хорал «Nun bitten wir den Heligen Geist»; И.С.Бах Контрапункт; Трио-соната; Токката и фуга фа-мажор.

#Новости#Музыка#Тюмень#Таня#Культура
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