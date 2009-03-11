В Тюмени выступит органист из Франции

Хайнрих Вальтер родился в 1959 году. С 1978 по 1985 год он проходил обучение по классу фортепиано и литургической музыки в Музыкальной высшей школе Фрайбурга (Германия), сдал «экзамен на художественный аттестат зрелости» по классу органа и получил степень по преподаванию игре на фортепиано, а в 1985 году - степень с отличием по церковной музыке.