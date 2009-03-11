В Тюмени почтили память ученого-естествоиспытателя Георга Вильгельма Стеллера

Во всех крупных городах России и за рубежом прошли конференции, посвященные этому великому ученому, соединившему в своих трудах три континента. В Тюмени Стеллеровские чтения состоялись в ТюмГНГУ.
Мероприятие началось с возложения цветов на месте будущего Памятного знака в честь Георга Вильгельма Стеллера, Директор НИИ истории науки и техники Зауралья ТюмГНГУ Виктор Копылов, сотрудники музея истории науки и техники Зауралья ТюмГНГУ, представители Стеллеровского комитета в Тюмени Александр Ярков и Владимир Полищук, президент ГТРК «Регион-Тюмень» Анатолий Омельчук, тюменский поэт, начальник Центра культурной деятельности Тюменской областной библиотеки им. Менделеева Анатолий Марласов, представители СМИ собрались в сквере на улице Коммунистической, чтобы почтить память великого ученого. Именно здесь в скверике, который до революции назывался Дунькин сад, неподалеку от места захоронения, в скором будущем будет установлен Памятный знак.
Стеллер был в Тюмени четырежды, один раз даже в качестве заключенного - он по недоразумению был обвинен в государственном преступлении. В Тюмени ученый простудился, и в течение двух недель корабельные врачи из Германии боролись за его жизнь, но все их усилия были тщетны. В возрасте 38 лет Георг Стеллер скончался и был захоронен в Тюмени. Благодаря этому, о провинциальном городке узнали во всем мире - Тюмень была занесена во все энциклопедии.
Справедливо подметил директор НИИ истории науки и техники Зауралья ТюмГНГУ Виктор Копылов, что Стеллеру за его небольшую жизнь удалось столько, сколько не удавалось целым коллективам ученых. Стеллер исследовал Приуралье, Сибирь, Камчатку, первым ступил на землю Аляски. Его именем названы десятки растений, животных, которые он открыл и описал. В музее истории науки и техники Зауралья ТюмГНГУ, благодаря стараниям Виктора Ефимовича Копылова, собрана большая коллекция стеллеоритов, названных в честь ученого.
Президент нефтегазового университета Юрий Конев сказал, что имя Стеллера неразрывно связано с Сибирью, не только потому, что здесь он провел свои последние дни, но и потому, что его открытия сделаны на территории нашего региона.
Александр Ярков, зав. сектором института гуманитарных исследований ТюмГУ, зампредседателя международного Стеллеровского комитета рассказал, что в архиве хранятся письма и документы, написанные самим Стеллером. Чувствуя, что уже не вернется, он просил отправить ящики с архивами и материалами в Санкт-Петербург. В сентябре планируется крупная международная конференция, для участия в которой соберутся около ста ученых, среди них лауреаты Нобелевской премии. Здесь обсудят вклад Стеллера, Менделеева и других ученых в изучение и развитие нашего края, сообщает центр информации, рекламы и маркетинга вуза.