В Тюмени почтили память ученого-естествоиспытателя Георга Вильгельма Стеллера

Стеллер был в Тюмени четырежды, один раз даже в качестве заключенного - он по недоразумению был обвинен в государственном преступлении. В Тюмени ученый простудился, и в течение двух недель корабельные врачи из Германии боролись за его жизнь, но все их усилия были тщетны. В возрасте 38 лет Георг Стеллер скончался и был захоронен в Тюмени. Благодаря этому, о провинциальном городке узнали во всем мире - Тюмень была занесена во все энциклопедии.