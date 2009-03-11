В Тюмени первый открытый фестиваль народного творчества «Надежда Сибири»

Участники фестиваля, разделенные на две возрастные категории, соревнуются в следующих номинациях:
Хореография (солисты, ансамбли народного танца)
декоративно прикладное творчество (выставка)
Народное пение (солисты, ансамбли, хоры)
исполнение на народных инструментах (солисты и творческие коллективы)
Устное народное творчество (стихи, проза, театрализация)
Сочинение на тему «Моя малая Родина»
Для участия в фестивале в феврале проходили отборочные туры в районах. 11 марта 2009 года состоится завершающий этап отборочного тура для участников непосредственно из Тюмени. В предварительном этапе фестиваля приняли участие более 800 человек из 20 районов юга Тюменской области.
Данный конкурс ставит своей целью приобщение подрастающего поколения к традиционной народной культуре, укрепление творческих связей и обмен опытом между культурными формированиями региона.
Отметим, что фестиваль «Надежда Сибири» пройдет 13 марта на базе «Торфяник». Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами.