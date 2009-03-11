В Тюмени первый открытый фестиваль народного творчества «Надежда Сибири»

Для участия в фестивале в феврале проходили отборочные туры в районах. 11 марта 2009 года состоится завершающий этап отборочного тура для участников непосредственно из Тюмени. В предварительном этапе фестиваля приняли участие более 800 человек из 20 районов юга Тюменской области.