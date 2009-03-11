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В Тюмени первый открытый фестиваль народного творчества «Надежда Сибири»

11 марта 2009, 12:18
С 11 по 14 марта 2009 года в рамках партийного проекта «Культура России» пройдет первый открытый Тюменский фестиваль народного творчества «Надежда Сибири».
Сюжет
Тюмень

Участники фестиваля, разделенные на две возрастные категории, соревнуются в следующих номинациях:

Хореография (солисты, ансамбли народного танца)

декоративно прикладное творчество (выставка)

Народное пение (солисты, ансамбли, хоры)

исполнение на народных инструментах (солисты и творческие коллективы)

Устное народное творчество (стихи, проза, театрализация)

Сочинение на тему «Моя малая Родина»

Для участия в фестивале в феврале проходили отборочные туры в районах. 11 марта 2009 года состоится завершающий этап отборочного тура для участников непосредственно из Тюмени. В предварительном этапе фестиваля приняли участие более 800 человек из 20 районов юга Тюменской области.

Данный конкурс ставит своей целью приобщение подрастающего поколения к традиционной народной культуре, укрепление творческих связей и обмен опытом между культурными формированиями региона.

Отметим, что фестиваль «Надежда Сибири» пройдет 13 марта на базе «Торфяник». Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами.

#Новости#Тюмень#Фестивали#Таня#Культура
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