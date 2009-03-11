В Тюмени люди с ограниченными физическими возможностями поделятся рецептами красоты

Каждый участник клуба поделится с товарищами старинными рецептами красоты. Кто-то поведает секреты своих родителей и бабушек, а кто-то просто расскажет о рецептах, которые нашёл в специализированной литературе. Мероприятие проведёт специалист по социальной работе Надежда Алёхина.
Кроме того, 13 марта областной центр реабилитации проведёт весёлые старты. Традиционное мероприятие посвящено прошедшим праздникам, 23 февраля и 8 марта. В весёлых спортивных эстафетах примут участие 6-7 команд из Исетска, Омутинского, Упорово, Ялуторовска и Тюмени. Всего более 70 человек.
Победителей соревнований наградят почётными медалями и грамотами. Также всех участников ждёт чайный стол.