nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени люди с ограниченными физическими возможностями поделятся рецептами красоты

11 марта 2009, 12:28
Завтра в областном центре реабилитации инвалидов состоится клуб общение, посвящённый международному женскому дню. Семейные посиделки будут носить название «Продлись очарование». Мероприятие посетят порядка 30 инвалидов.
Сюжет
Тюмень

Каждый участник клуба поделится с товарищами старинными рецептами красоты. Кто-то поведает секреты своих родителей и бабушек, а кто-то просто расскажет о рецептах, которые нашёл в специализированной литературе. Мероприятие проведёт специалист по социальной работе Надежда Алёхина.

Кроме того, 13 марта областной центр реабилитации проведёт весёлые старты. Традиционное мероприятие посвящено прошедшим праздникам, 23 февраля и 8 марта. В весёлых спортивных эстафетах примут участие 6-7 команд из Исетска, Омутинского, Упорово, Ялуторовска и Тюмени. Всего более 70 человек.

Победителей соревнований наградят почётными медалями и грамотами. Также всех участников ждёт чайный стол.

#Новости#Тюмень#Красота#Инвалиды#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25