В Тюмени люди с ограниченными физическими возможностями поделятся рецептами красоты

Каждый участник клуба поделится с товарищами старинными рецептами красоты. Кто-то поведает секреты своих родителей и бабушек, а кто-то просто расскажет о рецептах, которые нашёл в специализированной литературе. Мероприятие проведёт специалист по социальной работе Надежда Алёхина.