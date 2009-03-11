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В правительстве Тюменской области встретили генерального консула Чехии

11 марта 2009, 16:08
В среду, 11 марта генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге г-н Мирослав Рамеш побывал в правительстве Тюменской области, где встретился с заместителем губернатора Александром Моором.
Сюжет
Тюмень

Подробности сообщает пресс-служба главы региона.

По словам г-на Рамеша, в Тюмень он приехал, чтобы проинформировать руководство региона о намеченном на конец марта - начало апреля визите делегации Чехии. Чрезвычайный и Полномочный посол этой страны в РФ Мирослав Костелка возглавит делегацию из представителей семи крупных чешских компаний для участия в бизнес – форуме, который будет организован департаментом стратегического развития Тюменской области совместно с Торгово-промышленной палатой.

В ходе встречи в правительстве области шел разговор о возможных направлениях развития сотрудничества. Одним из них вполне может стать туризм, чему будет способствовать прямой авиарейс Прага – Тюмень, о возможности открытия которого говорил г-н Рамеш. Правительство Чехии уделяет большое внимание развитию энергетики, заметил он также, но готово взаимодействовать во всех сферах: образовательной, культурной, научной.

Генеральный консул подчеркнул, что Чехия будет использовать свое председательство в Евросоюзе, чтобы открыть Европу для ее восточных соседей. Предстоящий визит и бизнес-форум – один из реальных шагов для расширения деловых связей между Чехией и Тюменской областью. В рамках визита запланировано посещение ключевых промышленных и социально - культурных объектов, побывают гости и в ТюмГУ, который активно реализует международные программы.

#Новости#Чечня#Тюмень#Таня#Политика
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