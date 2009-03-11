В правительстве Тюменской области встретили генерального консула Чехии

Генеральный консул подчеркнул, что Чехия будет использовать свое председательство в Евросоюзе, чтобы открыть Европу для ее восточных соседей. Предстоящий визит и бизнес-форум – один из реальных шагов для расширения деловых связей между Чехией и Тюменской областью. В рамках визита запланировано посещение ключевых промышленных и социально - культурных объектов, побывают гости и в ТюмГУ, который активно реализует международные программы.