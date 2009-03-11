В правительстве Тюменской области встретили генерального консула Чехии

Подробности сообщает пресс-служба главы региона.
По словам г-на Рамеша, в Тюмень он приехал, чтобы проинформировать руководство региона о намеченном на конец марта - начало апреля визите делегации Чехии. Чрезвычайный и Полномочный посол этой страны в РФ Мирослав Костелка возглавит делегацию из представителей семи крупных чешских компаний для участия в бизнес – форуме, который будет организован департаментом стратегического развития Тюменской области совместно с Торгово-промышленной палатой.
В ходе встречи в правительстве области шел разговор о возможных направлениях развития сотрудничества. Одним из них вполне может стать туризм, чему будет способствовать прямой авиарейс Прага – Тюмень, о возможности открытия которого говорил г-н Рамеш. Правительство Чехии уделяет большое внимание развитию энергетики, заметил он также, но готово взаимодействовать во всех сферах: образовательной, культурной, научной.
Генеральный консул подчеркнул, что Чехия будет использовать свое председательство в Евросоюзе, чтобы открыть Европу для ее восточных соседей. Предстоящий визит и бизнес-форум – один из реальных шагов для расширения деловых связей между Чехией и Тюменской областью. В рамках визита запланировано посещение ключевых промышленных и социально - культурных объектов, побывают гости и в ТюмГУ, который активно реализует международные программы.