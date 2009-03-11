В одной из школ Тюмени пройдет День рабочей специальности

Отметим, что акция реализуется в рамках телевизионного проекта «Время молодость». Ребята в течение недели разрабатывали и придумывали собственную социальную акцию на определенную тему. Актуальные темы были выявлены в ходе социологического исследования, и выбирались командой в ходе жеребьевки. Проект реализуется Департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области совместно с ГТРК «Регион-Тюмень» при содействии ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России».