В одной из школ Тюмени пройдет День рабочей специальности

В 9:20 у старшеклассников школы состоится необычный урок, цель которого повысить престиж рабочих специальностей среди будущих абитуриентов.
Участники СТЭМа «A-Z art» покажут интересные миниатюры и стэмы, пропагандирующие прелести рабочих специальностей. Старшеклассники также смогут в игровой форме принять участие в постановке и впоследствии обсудить актуальную тему.
В рамках мероприятия, будет предоставлена информация о Сузах и ВУЗах, проводящих набор учащихся на рабочие специальности.
Отметим, что акция реализуется в рамках телевизионного проекта «Время молодость». Ребята в течение недели разрабатывали и придумывали собственную социальную акцию на определенную тему. Актуальные темы были выявлены в ходе социологического исследования, и выбирались командой в ходе жеребьевки. Проект реализуется Департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области совместно с ГТРК «Регион-Тюмень» при содействии ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России».