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В одной из школ Тюмени пройдет День рабочей специальности

11 марта 2009, 16:31
12 февраля в средней школе №66 пройдет День рабочих специальностей, организованный студией эстрадных миниатюр СТЭМ «A-Z art» ТГАМЭУП.
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Тюмень

В 9:20 у старшеклассников школы состоится необычный урок, цель которого повысить престиж рабочих специальностей среди будущих абитуриентов.

Участники СТЭМа «A-Z art» покажут интересные миниатюры и стэмы, пропагандирующие прелести рабочих специальностей. Старшеклассники также смогут в игровой форме принять участие в постановке и впоследствии обсудить актуальную тему.

В рамках мероприятия, будет предоставлена информация о Сузах и ВУЗах, проводящих набор учащихся на рабочие специальности.

Отметим, что акция реализуется в рамках телевизионного проекта «Время молодость». Ребята в течение недели разрабатывали и придумывали собственную социальную акцию на определенную тему. Актуальные темы были выявлены в ходе социологического исследования, и выбирались командой в ходе жеребьевки. Проект реализуется Департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области совместно с ГТРК «Регион-Тюмень» при содействии ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России».

#Новости#Работа#Тюмень#Школы#Таня#Общество
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