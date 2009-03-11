Тюменцы увидят спектакль "Не будите спящую собаку"

В доме известного бизнесмена проводят вечер его друзья. Люди "обаятельные и легкие", как они сами о себе говорят. Весело беседуют, обмениваются сплетнями. Но вдруг темой разговора становится правда, и маски падают. Смерть хозяина явно не случайна... "Светлой идиллией с убийством, прелюбодеянием и кровосмесительством" назвал знаменитую пьесу Пристли Григорий Козинцев. Вместе с героями спектакля нам предстоит распутать клубок взаимоотношений, развязать узелки секретов, погружаясь в захватывающий детективный сюжет спектакля…
В главных ролях: Андрей Чершышов, Ивар Калныньш, Эвелина Бледанс, Ольга Арнтгольц, Татьяна Абрамова.
Билеты (500 - 2500 рублнй) в кассах: Филармонии (тел. 46-43-88), «Универсам», «Знание», ТРЦ «Гудвин», «Премьер», к/а «Маргарита-Арт» (ул. Холодильная 55).
Заказ билетов, бесплатная доставка: 48-48-92, 74-28-27, 8-9222-693-660.