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Тюменцы увидят спектакль "Не будите спящую собаку"

11 марта 2009, 12:34
20 апреля концертное агентство "Маргарита-Арт" представит в Тюмени спектакль "Не будите спящую собаку".
Сюжет
Тюмень

В доме известного бизнесмена проводят вечер его друзья. Люди "обаятельные и легкие", как они сами о себе говорят. Весело беседуют, обмениваются сплетнями. Но вдруг темой разговора становится правда, и маски падают. Смерть хозяина явно не случайна... "Светлой идиллией с убийством, прелюбодеянием и кровосмесительством" назвал знаменитую пьесу Пристли Григорий Козинцев. Вместе с героями спектакля нам предстоит распутать клубок взаимоотношений, развязать узелки секретов, погружаясь в захватывающий детективный сюжет спектакля…

В главных ролях: Андрей Чершышов, Ивар Калныньш, Эвелина Бледанс, Ольга Арнтгольц, Татьяна Абрамова.

Билеты (500 - 2500 рублнй) в кассах: Филармонии (тел. 46-43-88), «Универсам», «Знание», ТРЦ «Гудвин», «Премьер», к/а «Маргарита-Арт» (ул. Холодильная 55).

Заказ билетов, бесплатная доставка: 48-48-92, 74-28-27, 8-9222-693-660.

#Новости#Театр#Тюмень#Таня#Культура
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