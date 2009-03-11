Тюменцы увидят спектакль "Не будите спящую собаку"

В доме известного бизнесмена проводят вечер его друзья. Люди "обаятельные и легкие", как они сами о себе говорят. Весело беседуют, обмениваются сплетнями. Но вдруг темой разговора становится правда, и маски падают. Смерть хозяина явно не случайна... "Светлой идиллией с убийством, прелюбодеянием и кровосмесительством" назвал знаменитую пьесу Пристли Григорий Козинцев. Вместе с героями спектакля нам предстоит распутать клубок взаимоотношений, развязать узелки секретов, погружаясь в захватывающий детективный сюжет спектакля…