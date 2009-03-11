Тюменские танцоры отличились на Кубке «Спартака»

В состязаниях взрослых и молодёжи сразу два сибирских дуэта поднялись на пьедестал почёта. В двоеборье отличились тюменцы из клуба «Огонёк». Золото досталось Валерию Игнатовскому и Дарье Какуриной. Их одноклубники – Сарибек Мелконян и Анна Баженова стали обладателями серебра.