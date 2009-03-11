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Тюменские танцоры отличились на Кубке «Спартака»

11 марта 2009, 15:54
Шесть медалей завоевали танцоры Тюменской области на Всероссийском турнире «Кубок «Спартака». Соревнования проходили в Екатеринбурге.

В состязаниях взрослых и молодёжи сразу два сибирских дуэта поднялись на пьедестал почёта. В двоеборье отличились тюменцы из клуба «Огонёк». Золото досталось Валерию Игнатовскому и Дарье Какуриной. Их одноклубники – Сарибек Мелконян и Анна Баженова стали обладателями серебра.

Среди юниоров вторыми оказались Александр Поткин и Анна Чашкова, представлявшие «Огонёк». Тюменцы из клуба «Фантазия» - Михаил Данько и Евгения Дедюрина в двоеборье в своей возрастной группе заняли третье место, сообщает АСН «Тюменская арена».

Два серебра на счету танцоров из Югорска. В своих категориях призёрами соревнований стали воспитанники клуба «Кредо» Максим Куляшов и Руслана Султанова, Владислав Ульянов и Ирина Алексеева.

#Новости#Танцы#Спорт#Ксения
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