«Созвездие развлечений» ждет тюменцев

6 марта открыл свои двери для первых гостей новый развлекательный центр «Созвездие развлечений», который находится на 4 этаже ТЦ «Колумб».
«Созвездие развлечений» – сеть современных многофункциональных развлекательных центров, в основе которых лежит многозальный кинотеатр, боулинг клуб и детский развлекательный центр. Компания «Созвездие развлечений» - уникальный и единственный российский оператор, успешно развивающий сразу несколько направлений бизнеса.
«Созвездие развлечений» в Тюмени включает в себя шестизальный кинотеатр «Киномечта», боулинг клуб «Планета боулинг» на 24 дорожки американской фирмы "Brunswick", детский развлекательный центр «Дино Планета» с парком игровых автоматов, в состав которого входит автодром. Скоро откроется ресторан быстрого обслуживания «Щедрый каравай», пивной ресторан классического обслуживания «Крючок», караоке бар, бильярд.
Только подобный многозальный кинотеатр может предложить максимальный выбор фильмов в одном месте и в одно время. В Киномечте идут одновременно не менее 10 фильмов. Сеансы начинаются каждые 20 минут. Стоимость билета от 90 до 250 рублей. Кинотеатр шестизальный - 5 залов на 107 мест и VIP зал на 38 мест, общее количество посадочных мест - 573. Во всех кинозалах установлено высококачественное проекционное оборудование итальянской фирмы Cinemeccanica. Кинотеатр оборудован цифровым проектором компании NEK - одним из лучших цифровых проекторов в мире, который позволяет смотреть фильмы не только с высоким цифровым качеством изображения и четкости, но и в формате 3D c технологией NuVision и очками XPAND. XPAND – это объёмное, 3D цифровое кино, с полным погружением в сюжет фильма. Разработанный специально для кинотеатров, XPAND уносит публику за пределы традиционного просмотра кинофильма. Звуковоспроизведение в «Киномечте» обеспечивается процессорами Dolby Digital Surround EX CP650. Во всех залах последние ряды оборудованы специальными двойными креслами Love Sits – места для поцелуев. В каждом зале имеются места для гостей с ограниченными возможностями.
Подробности по телефону 55-07-55.