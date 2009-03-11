«Созвездие развлечений» ждет тюменцев

Только подобный многозальный кинотеатр может предложить максимальный выбор фильмов в одном месте и в одно время. В Киномечте идут одновременно не менее 10 фильмов. Сеансы начинаются каждые 20 минут. Стоимость билета от 90 до 250 рублей. Кинотеатр шестизальный - 5 залов на 107 мест и VIP зал на 38 мест, общее количество посадочных мест - 573. Во всех кинозалах установлено высококачественное проекционное оборудование итальянской фирмы Cinemeccanica. Кинотеатр оборудован цифровым проектором компании NEK - одним из лучших цифровых проекторов в мире, который позволяет смотреть фильмы не только с высоким цифровым качеством изображения и четкости, но и в формате 3D c технологией NuVision и очками XPAND. XPAND – это объёмное, 3D цифровое кино, с полным погружением в сюжет фильма. Разработанный специально для кинотеатров, XPAND уносит публику за пределы традиционного просмотра кинофильма. Звуковоспроизведение в «Киномечте» обеспечивается процессорами Dolby Digital Surround EX CP650. Во всех залах последние ряды оборудованы специальными двойными креслами Love Sits – места для поцелуев. В каждом зале имеются места для гостей с ограниченными возможностями.