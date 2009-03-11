Составлен длинный список претендентов на литпремию "Нацбест"

Победитель "Нацбеста" будет назван 8 июня. Он получит денежную премию в размере 225 тысяч рублей, а его номинатор - 25 тысяч. Как сообщили организаторы, в этом году им пришлось отказаться от денежного вознаграждения финалистов премии. Оргкомитет также сообщил, что с 2009 года к конкурсу не допускаются произведения формата "ЖЗЛ".