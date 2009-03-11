Составлен длинный список претендентов на литпремию "Нацбест"

Теперь им предстоит до 15 апреля прочесть произведения, попавшие в лонг-лист, и выставить баллы, сообщили организаторы премии.
Как отметили организаторы, на звание авторов бестселлеров в этом сезоне премии претендуют двое лауреатов "Нацбеста" прошлых лет - Илья Бояшов ("Танкист, или Белый тигр") и Леонид Юзефович ("Журавли и карлики"), а также лауреаты "Большой книги-2008" Владимир Маканин с романом "Асан" и "Русского Букера" Михаил Елизаров со сборником рассказов "Кубики".
Среди нововведений премии ее устроители отметили то, что в этом году впервые "Нацбест" начал широкомасштабное сотрудничество с интернет-ресурсом Livejournal.com. В результате на соискание премии блогерами было выдвинуто 27 произведений. Из них путем голосования, в котором приняли участие более 2 тысяч человек, жж-пользователи выбрали 10 - они попали в длинный список премии.
Среди фаворитов пользователей "Живого Журнала" Евгений Гришковец ("Асфальт"), Дмитрий Стародубцев ("Сильвин из Сильфона"), Элла Дерзай ("Очень любовный роман"), Сергей Алхутов ("Возвращение Заратустры), Александр Карасев ("Чеченские рассказы") и другие авторы.
Организаторы напомнили, что жж-пользователи смогут проголосовать и за худшую книгу уходящего года в рамках специального проекта "НацWorst".
"Национальный бестселлер" - ежегодная общероссийская литературная премия, которая вручается в Петербурге за лучший роман, написанный на русском языке в течение календарного года. Девиз премии - "Проснуться знаменитым!".
Премия была учреждена в 2001 году. Ее лауреатами в разные годы становились писатели Леонид Юзефович, Виктор Пелевин, Александр Гаррос, Алексей Евдокимов, Александр Проханов, Михаил Шишкин, Дмитрий Быков, Илья Бояшов.
Победитель "Нацбеста" будет назван 8 июня. Он получит денежную премию в размере 225 тысяч рублей, а его номинатор - 25 тысяч. Как сообщили организаторы, в этом году им пришлось отказаться от денежного вознаграждения финалистов премии. Оргкомитет также сообщил, что с 2009 года к конкурсу не допускаются произведения формата "ЖЗЛ".