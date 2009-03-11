Рунет в 2008 году наторговал на 128 миллиардов рублей

Рынок моментальных платежей, в свою очередь, превышает рынок электронной торговли почти в пять раз. Его объем НАУЭТ оценивает в 536 миллиардов рублей. Сумма среднего платежа в 2008 году составила 103 рубля, всего было проведено 5,2 миллиарда платежей с использованием 350 тысяч точек приема платежей. Ожидается, что в 2009 году средний платеж составит 120 рублей, число платежей вырастет до 5,3 миллиарда. Принимать платежи будут 400 тысяч точек.