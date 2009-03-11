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Рунет в 2008 году наторговал на 128 миллиардов рублей

11 марта 2009, 09:39
В 2008 году объем рынка электронной торговли в России составил 128 миллиардов рублей, говорится в отчете НАУЭТ. В целом объем рынка за год вырос на 35 процентов.

Около 110 миллиардов рублей пришлось на продажи конечным потребителям, свыше 14 миллиардов - на госзакупки и около четырех миллиардов - на сектор B2B. Рунетчики чаще всего покупали в интернете книги, диски, цифровую и фототехнику, мобильнии, а также компьютеры.

Рынок моментальных платежей, в свою очередь, превышает рынок электронной торговли почти в пять раз. Его объем НАУЭТ оценивает в 536 миллиардов рублей. Сумма среднего платежа в 2008 году составила 103 рубля, всего было проведено 5,2 миллиарда платежей с использованием 350 тысяч точек приема платежей. Ожидается, что в 2009 году средний платеж составит 120 рублей, число платежей вырастет до 5,3 миллиарда. Принимать платежи будут 400 тысяч точек.

Рост оборота платежей по банковским картам в системе Chronopay, на которую приходится около половины этого сегмента рынка, за год превысил 300 процентов. Об этом Ленте.ру заявил Дмитрий Шмаков, вице-президент ChronoPay.

Продажа электронных билетов в 2008 году принесла компаниям почти 25 миллиардов рублей. Большая часть, свыше 18 миллиардов рублей, пришлась на авиабилеты. Затем идут билеты в кинотеатры и на другие культурно-зрелищные мероприятия с 3,37 миллиарда рублей. Третье место по выручке занимают железнодорожные билеты с 2,82 миллиарда рублей.

#Новости#Интернет#Таня#Общество
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