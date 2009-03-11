Рунет в 2008 году наторговал на 128 миллиардов рублей

Около 110 миллиардов рублей пришлось на продажи конечным потребителям, свыше 14 миллиардов - на госзакупки и около четырех миллиардов - на сектор B2B. Рунетчики чаще всего покупали в интернете книги, диски, цифровую и фототехнику, мобильнии, а также компьютеры.
Рынок моментальных платежей, в свою очередь, превышает рынок электронной торговли почти в пять раз. Его объем НАУЭТ оценивает в 536 миллиардов рублей. Сумма среднего платежа в 2008 году составила 103 рубля, всего было проведено 5,2 миллиарда платежей с использованием 350 тысяч точек приема платежей. Ожидается, что в 2009 году средний платеж составит 120 рублей, число платежей вырастет до 5,3 миллиарда. Принимать платежи будут 400 тысяч точек.
Рост оборота платежей по банковским картам в системе Chronopay, на которую приходится около половины этого сегмента рынка, за год превысил 300 процентов. Об этом Ленте.ру заявил Дмитрий Шмаков, вице-президент ChronoPay.
Продажа электронных билетов в 2008 году принесла компаниям почти 25 миллиардов рублей. Большая часть, свыше 18 миллиардов рублей, пришлась на авиабилеты. Затем идут билеты в кинотеатры и на другие культурно-зрелищные мероприятия с 3,37 миллиарда рублей. Третье место по выручке занимают железнодорожные билеты с 2,82 миллиарда рублей.