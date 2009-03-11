Путин пообещал Европе газа и нефти на сто лет вперед

По данным CIA World Factbook, доказанные запасы нефти в России составляют 79 миллиардов баррелей, а газа - 44,65 триллиона кубометров. В конце 2008 года министр природных ресурсов Юрий Трутнев заявил, что доказанные запасы нефти в России увеличились на 500 миллионов тонн, а газа - на 650 миллиардов кубометров.