Путин пообещал Европе газа и нефти на сто лет вперед

"Говорю это совершенно ответственно, опираясь на серьезные исследования", - добавил Путин.
По данным CIA World Factbook, доказанные запасы нефти в России составляют 79 миллиардов баррелей, а газа - 44,65 триллиона кубометров. В конце 2008 года министр природных ресурсов Юрий Трутнев заявил, что доказанные запасы нефти в России увеличились на 500 миллионов тонн, а газа - на 650 миллиардов кубометров.
Сейчас Россия поставляет 25 процентов потребляемого Европой углеводородного сырья. Общий объем потребляемого всеми европейскими странами газа составляет около 600 миллиардов кубометров в год. При этом Россия удовлетворяет 42 процента потребностей Европы в газе.
Добычей газа на территории России и его экспортом за рубеж занимается компания "Газпром". Для увеличения объемов поставок газа в Европу компания занимается строительством двух газопроводов "Южный поток" (South Stream) и "Северный поток" (Nord Stream).