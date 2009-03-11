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Путин пообещал Европе газа и нефти на сто лет вперед

11 марта 2009, 09:31
Российских запасов энергоносителей хватит для того, чтобы обеспечивать свои потребности и потребности Европы на протяжении ближайших ста лет. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин.
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Путин

"Говорю это совершенно ответственно, опираясь на серьезные исследования", - добавил Путин.

По данным CIA World Factbook, доказанные запасы нефти в России составляют 79 миллиардов баррелей, а газа - 44,65 триллиона кубометров. В конце 2008 года министр природных ресурсов Юрий Трутнев заявил, что доказанные запасы нефти в России увеличились на 500 миллионов тонн, а газа - на 650 миллиардов кубометров.

Сейчас Россия поставляет 25 процентов потребляемого Европой углеводородного сырья. Общий объем потребляемого всеми европейскими странами газа составляет около 600 миллиардов кубометров в год. При этом Россия удовлетворяет 42 процента потребностей Европы в газе.

Добычей газа на территории России и его экспортом за рубеж занимается компания "Газпром". Для увеличения объемов поставок газа в Европу компания занимается строительством двух газопроводов "Южный поток" (South Stream) и "Северный поток" (Nord Stream).

#Новости#Нефть и газ#Евросоюз#Путин#Ксения#Экономика
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