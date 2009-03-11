Не сыпьте соль на землю

– Тюмень – единственный крупный город в России, где до сих пор используют соль в качестве реагента для борьбы с гололедом, – утверждает специалист фонда «Гражданин» Алексей Неживой. – NCl, используемая к тому же в больших количествах, наносит серьезный ущерб экологии. Страдают деревья, животные, вся живая природа.
Алмаз Закиев, начальник областного управления строительства дорог, на пресс-конференции, данной им в декабре, утверждал, что используемые в Тюмени реагенты не представляют опасности для экологии. При этом не отрицал, что вред обуви и автомобилям они наносят. Чтобы убедиться, что так оно и есть, не обязательно проводить экологическую экспертизу, достаточно просто погулять или поездить по тюменским улицам после снегопада. На вопросы журналистов, нельзя ли использовать другие, менее вредные, способы борьбы с гололедом, он однозначно ответил: это самый оптимальный.
Между тем Алексей Неживой утверждает, что альтернативные методы существуют и широко используются даже нашими ближайшими соседями. Да и стоят они не значительно дороже соли. Выпускаются эти реагенты на отечественных заводах.
– А самый лучший способ борьбы с гололедом и снегом – регулярная уборка улиц, - уверен Сергей Целых, один из пикетчиков. – Просто нужно каждый день выполнять положенную работу в полном объеме, но наши дорожные службы этого не делают.
Алексей Неживой прилетел из Москвы, чтобы начать в Тюмени кампанию по борьбе с «пересолом» тюменских улиц. В ближайшие дни, по его словам, специалистами фонда будет инициирована общественная экспертиза наносимого солью вреда. По ее результатам планируют инициировать и государственную экологическую экспертизу. Общественный фонд имеет богатый опыт подобных экологических акций, большинство из них достигает результата, – утверждает Алексей.
Его поддерживает Татьяна Кудрина – химик-биолог, гостья города, случайно оказавшаяся в числе пикетчиков, но убежденная противница использования соли в качестве реагента.
– Работники коммунальных служб либо не понимают вреда, наносимого ими природе, либо сознательно не желают этого знать, – говорит Татьяна. – А я считаю, что каждый человек должен сознавать ответственность за то, что он делает. Не судачить на кухнях, как плохи дела в стране, а выходить на пикеты, митинги, высказывать свою гражданскую позицию.
Пикет получился немногочисленным, но «представительным» – по количеству общественных организаций и движений, принявших в нем участие. Помимо общественного фонда «Гражданин», свое слово вышли сказать члены партии КПРФ, «Левого фронта» и Совета рабочих, крестьян и служащих.
На этой неделе в Тюмени директор общественного фонда «Гражданин» Максим Шингаркин обещает дать пресс-конференцию, где расскажет, почему именно тюменская соль в настоящее время заинтересовала экологов-общественников. В планах москвичей также создание в Тюмени регионального представительства общественного фонда.