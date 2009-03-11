Не сыпьте соль на землю

Алмаз Закиев, начальник областного управления строительства дорог, на пресс-конференции, данной им в декабре, утверждал, что используемые в Тюмени реагенты не представляют опасности для экологии. При этом не отрицал, что вред обуви и автомобилям они наносят. Чтобы убедиться, что так оно и есть, не обязательно проводить экологическую экспертизу, достаточно просто погулять или поездить по тюменским улицам после снегопада. На вопросы журналистов, нельзя ли использовать другие, менее вредные, способы борьбы с гололедом, он однозначно ответил: это самый оптимальный.