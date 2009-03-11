Хочешь быть веселым – ешь соль

Поваренная соль является наркотиком и антидепрессантом. К такому выводу пришла группа исследователей под руководством Алана Кима Джонсона (Alan Kim Johnson) из университета Айовы (University of Iowa). Ученые провели опыты на крысах и сделали вывод, что когда в рационе животных не хватало соли, они начинали избегать тех видов активности, которые ранее приносили им удовольствие.
Джонсон и его коллеги выстроили гипотезу, что соль является для нас натуральным антидепрессантом и что мы употребляем её больше необходимого, потому что интуитивно стремимся улучшить своё настроение.
Среднее потребление поваренной соли в мире составляет 10 граммов на человека в сутки, что намного выше рекомендованных 3-4 граммов. И хотя давно известен негативный эффект избытка соли (повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, в частности) люди с большим аппетитом употребляют разнообразные блюда, содержащие повышенные дозировки хлорида натрия.
По утверждению специалистов, соль вполне можно сравнивать с настоящими наркотиками.
Американский писатель Марк Курлански написал книгу о соли. В ней он рассказывал, что психолог юнговской школы Эрнест Джонс, друг Зигмунда Фрейда в 1912 году опубликовал эссе о навязчивой страсти людей к соли. Психолог считал эту одержимость иррациональной и подсознательно сексуальной. В подтверждение своей теории он упоминал любопытный абиссинский обычай: гостю подают кусок соли, а тот должен лизнуть ее.
Соль, по словам Джонса, часто ассоциировалась с плодородием. Это убеждение, возможно, возникло из наблюдения, что рыбы, живущие в соленом море, гораздо более плодовиты, чем наземные животные. Корабли, перевозившие соль, обычно кишели мышами, и на протяжении столетий считалось, что мыши могут размножаться без полового акта: им достаточно немного побыть в соли.
Римляне называли влюбленного человека salax— соленый (отсюда происходит английское слово salacious — сладострастный). В Пиренеях жених и невеста, чтобы не остаться бездетными, приходили венчаться с солью в левом кармане. В некоторых районах Франции соль нес только жених, а в других — только невеста. В Германии солью посыпали башмачки невесты.
Но, вероятно, еще более убедительное объяснение того, почему человек одержим столь заурядным веществом, предложила в 1920-х годах солеваренная компания «Дай-монд Кристал» из городка Сент-Клер, штат Мичиган. Брошюра под названием «Сто один способ применения соли «Даймонд Кристал», изданная компанией, рекомендует использовать соль для того, чтобы вареные овощи сохраняли насыщенный цвет; для охлаждения мороженого; чтобы ускорить взбивание крема; чтобы кипящая вода выделяла больше тепла; для удаления ржавчины; для чистки бамбуковой мебели и заделывания трещин. При помощи соли можно крахмалить органзу, удалять пятна с одежды, тушить вспыхнувшее масло, предохранять свечи от оплывания; дольше сохранять свежими срезанные цветы; сводить ядовитый плющ, а кроме того — лечить растяжения, воспаления, расстройства желудка и боли в горле и ушах.