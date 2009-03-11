Хочешь быть веселым – ешь соль

Но, вероятно, еще более убедительное объяснение того, почему человек одержим столь заурядным веществом, предложила в 1920-х годах солеваренная компания «Дай-монд Кристал» из городка Сент-Клер, штат Мичиган. Брошюра под названием «Сто один способ применения соли «Даймонд Кристал», изданная компанией, рекомендует использовать соль для того, чтобы вареные овощи сохраняли насыщенный цвет; для охлаждения мороженого; чтобы ускорить взбивание крема; чтобы кипящая вода выделяла больше тепла; для удаления ржавчины; для чистки бамбуковой мебели и заделывания трещин. При помощи соли можно крахмалить органзу, удалять пятна с одежды, тушить вспыхнувшее масло, предохранять свечи от оплывания; дольше сохранять свежими срезанные цветы; сводить ядовитый плющ, а кроме того — лечить растяжения, воспаления, расстройства желудка и боли в горле и ушах.