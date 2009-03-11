Госдума рассмотрит предложение штрафовать родителей за пьющих и курящих подростков

Заплатить штраф придется, если подросток появится в общественном месте в состоянии опьянения, либо на виду у всех будет распивать пиво и иные напитки, изготавливаемые на его основе. То же произойдет в случае употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотиков или психотропных веществ.