Госдума рассмотрит предложение штрафовать родителей за пьющих и курящих подростков

В среду сообщалось, что в парламент внесен законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности для продавцов, отпускающих любую алкогольную продукцию, включая пиво, а также сигареты несовершеннолетним.
Автор обоих этих проектов – депутат -"единоросс" Роберт Шлегель. Его новое предложение подразумевает внесение поправок в статью 20.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Шлегель считает правильным повысить ответственность родителей за воспитание своих детей. Он отметил, что если мать и отец не хотят выполнять свои прямые обязанности, то должны наказываться рублем. Размер штрафов составит от тысячи до двух тысяч рублей.
Заплатить штраф придется, если подросток появится в общественном месте в состоянии опьянения, либо на виду у всех будет распивать пиво и иные напитки, изготавливаемые на его основе. То же произойдет в случае употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотиков или психотропных веществ.
Аналогичное наказание для родителей предусмотрено и в случае, если подростков застали курящими в общественных местах, то есть на улицах, стадионах, в скверах, парках, в общественном транспорте.