«Дорожные» идеи тюменской молодежи

12 марта ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» совместно с УГИБДД ГУВД по Тюменской области проводит круглый стол «Инновационный подход в обеспечении безопасности дорожного движения» в рамках первого открытого форума по безопасности дорожного движения.
Круглый стол начнет свою работу в 15 часов в Управлении ГИБДД по Тюменской области (ул. Одесская 16, актовый зал, 4 этаж)
Круглый стол соберет студентов Тюменских вузов, которые учатся на профильных специальностях и интересуются темой безопасности дорожного движения. В работе также примут участие представители ГИБДД, общества защиты прав потребителей «Северный стандарт» и общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба тюменского отделения Молодой Гвардии.
Главная цель форума - создание банка данных инновационных идей в области обеспечения безопасности дорожного движения.
«Идеи, которые будут разработаны в рамках круглого стола, будут направлены в государственные и муниципальные органы, которые отвечают за обеспечение безопасности дорожного движения. Мы надеемся, что инновации, предложенные нами, вскоре будут реализованы соответствующими структурами», отметил руководитель проекта Артем Газизов.
В рамках круглого стола рабочие группы разделятся по 3 тематикам:
1. Техническое оснащение дороги
2. Правовые и законодательные нормы
3. Культура дорожного движения
Отметим, что в ходе работы по этим направлениям будут выбраны идеи, которые в течение последующей недели будут доработаны для презентации. Общественная экспертиза идей состоится 19 марта для широкого круга общественности, экспертов в области БДД и представителей госструктур.