«Дорожные» идеи тюменской молодежи

«Идеи, которые будут разработаны в рамках круглого стола, будут направлены в государственные и муниципальные органы, которые отвечают за обеспечение безопасности дорожного движения. Мы надеемся, что инновации, предложенные нами, вскоре будут реализованы соответствующими структурами», отметил руководитель проекта Артем Газизов.