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«Дорожные» идеи тюменской молодежи

11 марта 2009, 14:38
Первый открытый форум по безопасности дорожного движения разрабатывает идеи для реализации на дорогах Тюмени.
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Тюмень

12 марта ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» совместно с УГИБДД ГУВД по Тюменской области проводит круглый стол «Инновационный подход в обеспечении безопасности дорожного движения» в рамках первого открытого форума по безопасности дорожного движения.

Круглый стол начнет свою работу в 15 часов в Управлении ГИБДД по Тюменской области (ул. Одесская 16, актовый зал, 4 этаж)

Круглый стол соберет студентов Тюменских вузов, которые учатся на профильных специальностях и интересуются темой безопасности дорожного движения. В работе также примут участие представители ГИБДД, общества защиты прав потребителей «Северный стандарт» и общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба тюменского отделения Молодой Гвардии.

Главная цель форума - создание банка данных инновационных идей в области обеспечения безопасности дорожного движения.

«Идеи, которые будут разработаны в рамках круглого стола, будут направлены в государственные и муниципальные органы, которые отвечают за обеспечение безопасности дорожного движения. Мы надеемся, что инновации, предложенные нами, вскоре будут реализованы соответствующими структурами», отметил руководитель проекта Артем Газизов.

В рамках круглого стола рабочие группы разделятся по 3 тематикам:

1. Техническое оснащение дороги

2. Правовые и законодательные нормы

3. Культура дорожного движения

Отметим, что в ходе работы по этим направлениям будут выбраны идеи, которые в течение последующей недели будут доработаны для презентации. Общественная экспертиза идей состоится 19 марта для широкого круга общественности, экспертов в области БДД и представителей госструктур.

#Новости#Молодежь#Автомобили#Тюмень#Правила дорожного движения#Транспорт#Ксения#Общество
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