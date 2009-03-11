10 главных путешествий "как в кино"

Английский фильм, получивший сразу 3 премии «Оскар» и немало европейских наград, скорее обозначил еще одно место во Флоренции, куда стремятся туристы, чем сделал этот и без того известный итальянский город популярнее. История о девушке,открывающей для себя в путешествии по Италии значения слов «роман», «мужчина», «удовольствие», считается образцом хорошего вкуса. В 1985 году на съемки фильма было потрачено всего 3 миллиона долларов, а в мировом прокате он собрал 60 миллионов.