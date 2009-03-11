10 главных путешествий "как в кино"

Именно Американская Киноакадемия сделала множество ничем не примечательных направлений популярными у путешественников, на порядок увеличив доходы местных жителей от туризма.
Мумбаи, «Миллионер из трущоб»
Несмотря на репутацию самого гламурного города Индии, Мумбаи еще и являются финансовым центром страны. Фильм «Миллионер из трущоб», получивший на последней церемонии вручения «Оскар» 8 статуэток, превратил поездку в бедный городской район Мумбаи, Дарави, в самое популярное кинопутешествие в мире.
Киото, «Мемуары гейши»
Киото, крупный японский город, и без того был достаточно известен благодаря тому, что с 1794 по 1868 годы являлся столицей Страны восходящего солнца и резиденцией императоров. Однако один этот факт не был в состоянии привлечь такое большое количество туристов, которые буквально хлынули в город после того, как фильм «Мемуары гейши» получил 3 «Оскара».
Рио- де-Жанейро, «Дневники мотоциклиста»
Фильм «Дневники мотоциклиста» снят по мотивам одноименной книги о том, как легендарный Че Гевара путешествовал по Южной Америке. За пять лет, прошедших с выхода картины на экраны, она сподвигла на сухопутное путешествие по континенту, заканчивающееся в Рио-де-Жанейро, множество людей. Карнавал, Капокабана и гигантская статуя Иисуса вполне способны дать почувствовать истинный вкус Рио.
Новая Зеландия, «Властелин Колец»
Как свидетельствует статистика, в годы, предшествовавшие выходу «Властелина Колец», туристическая индустрия Новой Зеландии находилась в упадке. Однако после того, как фильм получил статуэтку Киноакадемии, на непродолжительное время в отчетах туристического ведомства Новой Зеландии упоминалось о значительном притоке путешественников.
Шотландия, «Храброе сердце»
Шотландия с ее великолепной природой и старинными замками и без киноиндустрии всегда могла многое предложить туристам. Но она же оказалась крайне привлекательной для режиссеров, снимавших здесь свои шедевры. Наиболее известным из фильмов, снятых в этой самой независимой части Соединенного Королевства, считается фильм Мела Гибсона «Храброе сердце», повествующий о борьбе шотландского народа с англичанами, пытающимися отобрать у них земли. Героическая сага заслужила 5 «Оскаров».
Трансильвания, «Дракула»
В общей сложности, про графа Дракулу было снято более двух десятков фильмов. Какой из них послужил созданию большей популярности Карпатских ландшафтов и мрачных местных замков - неизвестно. Однако совершенно очевидно, что история о трансильванском вампире сыграла важную роль в привлечении туристов в не слишком популярную Румынию.
Гранд Каньон, «Телма и Луиза»
Ридлей Скот, еще в 1991 году снявший историю об уставшей от измен бойфренда официантке и ее подруге, которой до смерти надоело вести домашнее хозяйство, сделал Гранд Каньон местом, в которое всегда будут стремиться туристы. Старейший национальный парк США стал отличной декорацией к получившему «Оскар» за оригинальный сценарий фильму, который не рекомендуют смотреть детям до 18.
Флоренция, «Комната с видом»
Английский фильм, получивший сразу 3 премии «Оскар» и немало европейских наград, скорее обозначил еще одно место во Флоренции, куда стремятся туристы, чем сделал этот и без того известный итальянский город популярнее. История о девушке,открывающей для себя в путешествии по Италии значения слов «роман», «мужчина», «удовольствие», считается образцом хорошего вкуса. В 1985 году на съемки фильма было потрачено всего 3 миллиона долларов, а в мировом прокате он собрал 60 миллионов.
Кения, «Из Африки»
Оказывается, не только Обама послужил развитию туристической отрасли Кении. Снятая в 1985 году на фоне экзотической африканской природы история любви датской баронессы и местного белого охотника, помешанного на сафари, не один год поддерживала интерес туристов к этому виду развлечений.
Зальцбург, «Звуки музыки»
Старый музыкальный фильм по одноименному бродвейскому мьюзиклу, датированный 1965 годом, заслужил 5 премий Американской киноакадемии и 2 премии «Золотой глобус». В памяти путешественников, видевших это кино с типичным американским хэппи-эндом, Зальцбург начинает ассоциироваться с волшебным голосом главной героини фильма - Марии фон Трапп.