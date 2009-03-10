Ямальские студенты стали почетными гостями на олимпиаде «Зов Севера» в Челябинске

Председатель ямальского землячества Евгений Полищук отметил: «На этом мероприятии наши студенты были своеобразными экспертами с «настоящего Севера». И хотя соревнования мы не судили, тем не менее, было очень приятно, что обычаи и традиции северных народов так интересны детям».