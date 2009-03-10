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Ямальские студенты стали почетными гостями на олимпиаде «Зов Севера» в Челябинске

10 марта 2009, 16:41
Студентов из Землячества Ямала в Екатеринбурге пригласили в качестве почетных гостей на первую детскую спортивную олимпиаду «Зов Севера», которая проходила в Челябинске.
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Ямал

Её участниками стали школьные, кадетские, скаутские, дворовые и детские команды. Для них была организована познавательная викторина на северную тематику. Они соревновались в сооружении чума, запрягали в упряжку собак, демонстрировали другие знания о жизни и быте коренных северных народов.

Председатель ямальского землячества Евгений Полищук отметил: «На этом мероприятии наши студенты были своеобразными экспертами с «настоящего Севера». И хотя соревнования мы не судили, тем не менее, было очень приятно, что обычаи и традиции северных народов так интересны детям».

#Новости#Студенты#Ямал#Таня#Общество
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