Ямальские студенты стали почетными гостями на олимпиаде «Зов Севера» в Челябинске

Её участниками стали школьные, кадетские, скаутские, дворовые и детские команды. Для них была организована познавательная викторина на северную тематику. Они соревновались в сооружении чума, запрягали в упряжку собак, демонстрировали другие знания о жизни и быте коренных северных народов.
Председатель ямальского землячества Евгений Полищук отметил: «На этом мероприятии наши студенты были своеобразными экспертами с «настоящего Севера». И хотя соревнования мы не судили, тем не менее, было очень приятно, что обычаи и традиции северных народов так интересны детям».