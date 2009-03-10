В тюменском центре занятости есть вакансии

Кроме того, ГАУ ТО ЦЗН Тюмени и Тюменского района приглашает на профессиональное обучение по профессиям: бетонщик, бармен, водитель погрузчика (на дорогах), водитель погрузчика (в цехах), воспитатель-няня, вышивальщица (ручные и машинные работы), горничная, гувернантка, закройщик, контролер-кассир, каменщик, лифтер, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, с умением выполнять работу электрогазосварщика, машинист крана автомобильного, машинист крана башенного, машинист крана (мостового, козлового), моторист рулевой с последующим трудоустройством, маникюрша, машинист бульдозера, матрос, машинист экскаватора, монтажник стальных и железобетонных конструкций, маляр строительный, машинист трубоукладчика, ногтевой сервис, обувщик по ремонту обуви, оператор котлов на жидком и газообразном топливе, облицовщик-плиточник, оператор ЭВМ (для инвалидов), официант, пользователь ПЭВМ с изучением программ АРМ бухгалтера "1С: бухгалтерия, зарплата и кадры", пользователь ПЭВМ с изучением программ "1С: бухгалтерия; 1С: Торговля. Склад", печник, парикмахер домашний, плотник, продавец, парикмахер, стропальщик, слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования, слесарь по КИП и А, слесарь по ремонту автомобилей, столяр, станочник деревообрабатывающих станков, столяр-станочник, судовой-повар, тракторист - машинист с/х производства, швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик. За дополнительной информацией обращаться по телефону (3452) 21-49-83.