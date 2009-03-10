В тюменском центре занятости есть вакансии

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района сообщает тюменцам, что на рынке труда Тюмени по состоянию на 10 марта 2009 года требуются: аккумулярорщик, главный бухгалтер, водитель автомобиля манипулятора, водитель трала, водитель категории B, C, D, дежурный вахтер, дворник, инженер по охране труда, инженер проектировщик, инспектор по кадрам, лифтер, главный механик, менеджер, моторист рулевой, начальник отдела продаж, официант, преподаватель английского языка, повар, плотник, радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования, санитар, столяр, слесарь по ремонту подвижного состава, технолог по питанию, уборщик служебных помещений, уборщик производственных помещений, фельдшер, фрезеровщик, швея, энергетик, электрик, электромонтер по ремонту оборудования, электрогазосварщик, юрист.
Кроме того, ГАУ ТО ЦЗН Тюмени и Тюменского района приглашает на профессиональное обучение по профессиям: бетонщик, бармен, водитель погрузчика (на дорогах), водитель погрузчика (в цехах), воспитатель-няня, вышивальщица (ручные и машинные работы), горничная, гувернантка, закройщик, контролер-кассир, каменщик, лифтер, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, с умением выполнять работу электрогазосварщика, машинист крана автомобильного, машинист крана башенного, машинист крана (мостового, козлового), моторист рулевой с последующим трудоустройством, маникюрша, машинист бульдозера, матрос, машинист экскаватора, монтажник стальных и железобетонных конструкций, маляр строительный, машинист трубоукладчика, ногтевой сервис, обувщик по ремонту обуви, оператор котлов на жидком и газообразном топливе, облицовщик-плиточник, оператор ЭВМ (для инвалидов), официант, пользователь ПЭВМ с изучением программ АРМ бухгалтера "1С: бухгалтерия, зарплата и кадры", пользователь ПЭВМ с изучением программ "1С: бухгалтерия; 1С: Торговля. Склад", печник, парикмахер домашний, плотник, продавец, парикмахер, стропальщик, слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования, слесарь по КИП и А, слесарь по ремонту автомобилей, столяр, станочник деревообрабатывающих станков, столяр-станочник, судовой-повар, тракторист - машинист с/х производства, швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик. За дополнительной информацией обращаться по телефону (3452) 21-49-83.
Напомним, что в целях правового информирования по сложившейся ситуации на рынке труда по городу Тюмени и Тюменскому району ГАУ ТО работает горячая линия городского центра занятости населения - (3452) 21-21-20. На горячую линию могут обращаться граждане с вопросами по законности увольнения и соблюдения их прав при увольнении, консультироваться по вопросам постановки на учет в ЦЗН Тюмени.
Также работает прямая линия, посвященная международному дню инвалида. Граждане могут получить информацию по законодательству и состоянию на рынке труда. Обращаться по телефону: (3452) 21-29-51.
За дополнительными сведениями обращаться в городской центр занятости населения по адресу: ул. Республики 204в, кабинет 103.