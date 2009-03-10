В Тюмени детей будут лечить прямо в школах

Первое родительское собрание провели в школе №40. По предварительным осмотрам у 88 учеников выявлены проблемы со зрением. Их родители пришли проконсультироваться со специалистами и узнать о новых методах лечения.
Основная причина ухудшения зрения у школьников - долгое времяпрепровождение за компьютером и телевизором. Лене Большаковой только 4 года, но она уже неплохо играет в компьютерные игры и не пропускает любимую программу «Спокойной ночи малыши!»
Проблемы зрения детей не только обсуждают, но и лечат. Причем здесь же, в школе. В особых случаях - в областном офтальмологическом диспансере.
В рамках проекта «Школьная медицина» офтальмологи планируют осмотреть учеников всех тюменских школ, а их родителям дать рекомендации по профилактике заболеваний.