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В Тюмени детей будут лечить прямо в школах

10 марта 2009, 11:52
Зрение детей обсуждают ведущие офтальмологи и родители. В Тюмени стартовал проект «Школьная медицина» - специалисты областного офтальмологического диспансера проводят родительские собраниях в школах, где решают проблемы профилактики и лечения глазных заболеваний.

Первое родительское собрание провели в школе №40. По предварительным осмотрам у 88 учеников выявлены проблемы со зрением. Их родители пришли проконсультироваться со специалистами и узнать о новых методах лечения.

Основная причина ухудшения зрения у школьников - долгое времяпрепровождение за компьютером и телевизором. Лене Большаковой только 4 года, но она уже неплохо играет в компьютерные игры и не пропускает любимую программу «Спокойной ночи малыши!»

Проблемы зрения детей не только обсуждают, но и лечат. Причем здесь же, в школе. В особых случаях - в областном офтальмологическом диспансере.

В рамках проекта «Школьная медицина» офтальмологи планируют осмотреть учеников всех тюменских школ, а их родителям дать рекомендации по профилактике заболеваний.

#Новости#Медицина#Зрение#Школы#Ксения#Общество
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