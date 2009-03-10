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Тюменский рэп: Dagoth презентует альбом

10 марта 2009, 11:18
15 марта в ДК «Строитель» в клубе «Звездный перекресток» с 18-00 по 23-00 (саундчек в 16-00) пройдет презентация первого альбома тюменского рэпера Dagoth «Сделать мир лучше».
Сюжет
Тюмень

«Сделать мир лучше» вышел в тираж 21 января 2009 года. 24 января состоялся его релиз, где можно было приобрести альбом. На диске представлено 20 треков + 1 бонус-трек. Рэппер долго шел к этому альбому. Dagoth говорит: «Я не могу целиком изменить этот мир, но я могу попытаться, ведь надо всего лишь, чтобы каждый человек внутри себя осознал, что он может быть лучше, забыть о слабостях, своих пороках, начать стараться делать только хорошие дела, не поддаваться искушениям, делать приятное своим близким, не терять друзей, становиться добрее. Я надеюсь, что послушав этот альбом, найдутся люди, которые захотят изменить себя в лучшую сторону, а это значит, что работа над песнями прошла не зря».

В настоящее время Dagoth трудится над созданием второго официального сольного альбома под названием «Мемуары».

На презентации выступят:

Dagoth & RAPsody

ТАЙГА

Psycho MC

PerS

BangaMuffin Rec

Алена М.

Эван Баши

Loud MC

Struggle da Preacher

St.Rap

Tee'MC & G.A.T.

T.S. Pro

Яна & Jo Cash

Va Bank

GT

Напряжение

Prince

Мс Монах

Мс Rd

Positive Style

Im-Pro

White dream black's

Face UP

Речетатив

Rasta & MC Flurry

Марка

#Новости#Музыка#Тюмень#Таня#Культура
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