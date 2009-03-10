Тюменский рэп: Dagoth презентует альбом

«Сделать мир лучше» вышел в тираж 21 января 2009 года. 24 января состоялся его релиз, где можно было приобрести альбом. На диске представлено 20 треков + 1 бонус-трек. Рэппер долго шел к этому альбому. Dagoth говорит: «Я не могу целиком изменить этот мир, но я могу попытаться, ведь надо всего лишь, чтобы каждый человек внутри себя осознал, что он может быть лучше, забыть о слабостях, своих пороках, начать стараться делать только хорошие дела, не поддаваться искушениям, делать приятное своим близким, не терять друзей, становиться добрее. Я надеюсь, что послушав этот альбом, найдутся люди, которые захотят изменить себя в лучшую сторону, а это значит, что работа над песнями прошла не зря».