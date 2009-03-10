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Тюменские спасатели предупредили рыбаков

10 марта 2009, 10:56
ГУ МЧС России по Тюменской области, в связи с повышением температуры, информирует тюменских рыбаков о возможных ЧП на льду. Любителям подледного лова следует знать, что выходить на рыбалку можно только в светлое время суток.

Если толщина льда менее семи сантиметров - не рискуйте!

- Выходить с берега на кромку льда можно только, опробовав его надежность и толщину;

- лед, покрытый снегом, коварен, и при передвижении требует удвоенной осторожности:

имейте при себе пешню и прочную веревку длиной 10-15 м.;- не проверяйте лед на прочность ударом ноги;

- при первом же появлении трещин следует быстро, но спокойно, не отрывая ног ото льда, мелким, «скользящим» шагом отойти от опасного места;

- нельзя останавливаться на участках потрескавшегося или тонкого льда;

-по тонкому льду опасно близко подходить к топлякам, сваям, остаткам растительности, подмытому берегу, к участкам с быстрым течением, так как лед в этих местах очень слабый;

- лед, на поверхности которого появляется вода, впоследствии замерзает, образуя многослойность. Такой участок следует обходить с особой осторожностью.

Темный весенний лед вдвое слабое, чем белый, он насквозь пропитан водой и разделен ею на отдельные кристаллы, что делает его опасным для передвижения и непригодным для остановок. При длительных нагрузках темный лед быстро прогибается, поверх него выступает вода, а затем он распадается на кристаллы. Останавливаться и рубить лунки следует только на белом, сухом льду.

- Двигаться по льду необходимо на расстоянии 5-6 метров друг от друга;

- ни в коем случае не ходить на рыбалку одному;

- иметь при себе средства связи (мобильные телефоны);

- не пробивать много лунок на ограниченной площади;

- исключить употребление спиртных напитков;

- возвращаться с рыбалки тем же маршрутом.

#Новости#Рыбалка и охота#Тюменская область#МЧС#Ксения#Общество
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