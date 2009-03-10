Тюменские спасатели предупредили рыбаков

Если толщина льда менее семи сантиметров - не рискуйте!
- Выходить с берега на кромку льда можно только, опробовав его надежность и толщину;
- лед, покрытый снегом, коварен, и при передвижении требует удвоенной осторожности:
имейте при себе пешню и прочную веревку длиной 10-15 м.;- не проверяйте лед на прочность ударом ноги;
- при первом же появлении трещин следует быстро, но спокойно, не отрывая ног ото льда, мелким, «скользящим» шагом отойти от опасного места;
- нельзя останавливаться на участках потрескавшегося или тонкого льда;
-по тонкому льду опасно близко подходить к топлякам, сваям, остаткам растительности, подмытому берегу, к участкам с быстрым течением, так как лед в этих местах очень слабый;
- лед, на поверхности которого появляется вода, впоследствии замерзает, образуя многослойность. Такой участок следует обходить с особой осторожностью.
Темный весенний лед вдвое слабое, чем белый, он насквозь пропитан водой и разделен ею на отдельные кристаллы, что делает его опасным для передвижения и непригодным для остановок. При длительных нагрузках темный лед быстро прогибается, поверх него выступает вода, а затем он распадается на кристаллы. Останавливаться и рубить лунки следует только на белом, сухом льду.
- Двигаться по льду необходимо на расстоянии 5-6 метров друг от друга;
- ни в коем случае не ходить на рыбалку одному;
- иметь при себе средства связи (мобильные телефоны);
- не пробивать много лунок на ограниченной площади;
- исключить употребление спиртных напитков;
- возвращаться с рыбалки тем же маршрутом.