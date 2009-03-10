Тюменские спасатели предупредили рыбаков

Темный весенний лед вдвое слабое, чем белый, он насквозь пропитан водой и разделен ею на отдельные кристаллы, что делает его опасным для передвижения и непригодным для остановок. При длительных нагрузках темный лед быстро прогибается, поверх него выступает вода, а затем он распадается на кристаллы. Останавливаться и рубить лунки следует только на белом, сухом льду.