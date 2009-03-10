ЦСКА вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Пара 1/8 финала ЦСКА - "Лада" стала единственной, в которой для определения победителя потребовалось пять матчей. Последний матч закончился со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу армейцев; автором двух забитых шайб стал Антон Бут, еще одна – на счету Олега Сапрыкина.
Таким образом, определились все участники 1/4 финала КХЛ. Пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом: "Ак Барс" (Казань) – "Авангард" (Омск), "Локомотив" (Ярославль) – "Спартак" (Москва), ЦСКА (Москва) – "Динамо" (Москва), "Атлант" (Московская область) – "Металлург" (Магнитогорск).
Первые матчи 1/4 финала состоятся 10 марта: "Ак Барс" в Казани сыграет с "Авангардом", а ЦСКА в Москве встретится с "Динамо".