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ЦСКА вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

10 марта 2009, 09:36
Московский ЦСКА в пятом матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), состоявшемся 8 марта, на своей площадке обыграл тольяттинскую "Ладу" и вышел в 1/4 финала турнира.

Пара 1/8 финала ЦСКА - "Лада" стала единственной, в которой для определения победителя потребовалось пять матчей. Последний матч закончился со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу армейцев; автором двух забитых шайб стал Антон Бут, еще одна – на счету Олега Сапрыкина.

Таким образом, определились все участники 1/4 финала КХЛ. Пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом: "Ак Барс" (Казань) – "Авангард" (Омск), "Локомотив" (Ярославль) – "Спартак" (Москва), ЦСКА (Москва) – "Динамо" (Москва), "Атлант" (Московская область) – "Металлург" (Магнитогорск).

Первые матчи 1/4 финала состоятся 10 марта: "Ак Барс" в Казани сыграет с "Авангардом", а ЦСКА в Москве встретится с "Динамо".

#Новости#ЦСКА#Хоккей#Ксения#Спорт
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