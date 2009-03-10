ЦСКА вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Пара 1/8 финала ЦСКА - "Лада" стала единственной, в которой для определения победителя потребовалось пять матчей. Последний матч закончился со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу армейцев; автором двух забитых шайб стал Антон Бут, еще одна – на счету Олега Сапрыкина.