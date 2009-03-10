Типовые схемы ДТП разошлись с правилами дорожного движения

Как сообщает "Газета" со ссылкой на члена президиума Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, не соответствующие ПДД схемы уже отправлены на доработку.
Разработка документа, который должен был помочь страховым компаниям определить виновника аварии в случае, когда водители воспользовались новыми правилами ОСАГО и не стали вызывать сотрудников ГИБДД для оформления аварии, началась в Научно-исследовательском центре проблем безопасности дорожного движения МВД еще год назад. Предполагалось, что после аварии ее участники должны будут описать все подробности ДТП и нарисовать схему аварии в специальном извещении. После чего страховщики смогут сравнить это описание аварии с типовыми схемами ДТП и принять решение - привлекать представителей ГИБДД для консультации или нет.
Всего было разработано 28 схем, предусматривающих ДТП при движении машин в одном направлении, 14 - при встречном, 19 - под углом друг к другу, четыре при движении задним ходом и девять схем - для ДТП с участием стоящего автомобиля. Изначально РСА предлагала разместить все схемы на своем веб-сайте, однако затем от этой идеи страховщики решили отказаться. "Автовладельцам вообще лучше не знать о существовании этих схем. Документ нужен для внутреннего пользования - это компании должны будут определять, кто виноват в произошедшем на основании описанного в извещении", - заявил Ефремов и добавил, что некоторые из этих схем в итоге вообще оказались несоответствующими ПДД.
Напомним, что автомобилисты, оформившие полис ОСАГО с 1 марта 2009 года, теперь могут не вызывать представителей ГАИ для оформления аварии в том случае, если ущерб не превышает 25 тысяч рублей, в ДТП нет пострадавших и водители сошлись во мнении, кто виноват в аварии. Однако новые нормы еще не утверждены Минфином и поэтому пока не действуют.