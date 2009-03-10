Типовые схемы ДТП разошлись с правилами дорожного движения

Всего было разработано 28 схем, предусматривающих ДТП при движении машин в одном направлении, 14 - при встречном, 19 - под углом друг к другу, четыре при движении задним ходом и девять схем - для ДТП с участием стоящего автомобиля. Изначально РСА предлагала разместить все схемы на своем веб-сайте, однако затем от этой идеи страховщики решили отказаться. "Автовладельцам вообще лучше не знать о существовании этих схем. Документ нужен для внутреннего пользования - это компании должны будут определять, кто виноват в произошедшем на основании описанного в извещении", - заявил Ефремов и добавил, что некоторые из этих схем в итоге вообще оказались несоответствующими ПДД.