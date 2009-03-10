Телеканал "Культура" покажет "Оправдание Гоголя"

"Цель нашего фильма – показать, каким же человеком был Гоголь, как он относился к религии, к Богу, – говорит один из создателей программы Татьяна Земскова. – Потому что существуют разные точки зрения – ведь он начинал с "Вечеров на хуторе близ Диканьки", где присутствуют всякие мистические и даже языческие вещи. Говорили, что он был неприятной личностью, что он не любил женщин, да и герои у него холодные. Есть даже такая точка зрения, что его творчество подстегнуло революцию, потому что он бичевал пороки русской жизни".