Телеканал "Культура" покажет "Оправдание Гоголя"

Передача представляет собой документальное исследование, попытку отыскать истину и разгадать тайну личности Гоголя.
Николай Васильевич Гоголь – один из самых загадочных писателей в русской литературе, считают авторы программы "Оправдание Гоголя". Легенды, мифы окружали его с самого детства, отношение к нему всегда было неоднозначное. Сразу после его смерти было много разных домыслов, мифов о его личности. До сих пор не стихают споры, каким человеком был Гоголь, почему постоянно уезжал из России, как умер – бытует мнение, что он заснул летаргическим сном; почему сжег второй том "Мертвых душ"?
"Цель нашего фильма – показать, каким же человеком был Гоголь, как он относился к религии, к Богу, – говорит один из создателей программы Татьяна Земскова. – Потому что существуют разные точки зрения – ведь он начинал с "Вечеров на хуторе близ Диканьки", где присутствуют всякие мистические и даже языческие вещи. Говорили, что он был неприятной личностью, что он не любил женщин, да и герои у него холодные. Есть даже такая точка зрения, что его творчество подстегнуло революцию, потому что он бичевал пороки русской жизни".
"С одной стороны, автор и ведущий Игорь Золотусский пытается сбросить все наветы и мифы, потому что у него свой взгляд на писателя. С другой стороны, он старается показать путь души Гоголя к Богу, не столько писателя, сколько человека. И вот этим в итоге Гоголь и оправдал свое существование", - продолжает Земскова.
Разгадать тайну личности писателя Игорю Золотусскому помогает актер Алексей Девотченко. Он не играет Гоголя, а читает строки его сочинений и писем. "Сначала он спорит, потому что у него тоже свой взгляд на Гоголя, но, примеряя на себе образы его прославленных героев, он постепенно приближается к разгадке писателя. И уже к 10-й серии они с Золотусским приходят к единому мнению. Во время работы над фильмом мы узнали массу интересных вещей", - добавила Земскова.
Съемки программы "Оправдание Гоголя" проходили в разных городах - в Санкт-Петербурге, Москве, Иерусалиме и разных странах - в Швейцарии, Франции, Италии, Германии, на Украине.