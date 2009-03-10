Сегодня сон слабых с ног валит

Считалось, что с этого дня опасно спать и вечером. Говорили: «Кто спит под вечер, тот наспит кумаху». Великая беда, если в этот день сорвется с крючков дверь избяная. Будет горе или смерть, пожар, мор. Кумаха живет в дремучем лесу в непокрытой избе с сестрами. Их 12, они копия одна другой. Над всеми есть старшая. Она-то и направляет сестер на людей.