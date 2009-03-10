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Сегодня сон слабых с ног валит

10 марта 2009, 12:58
По народному календарю 10 марта - Тарасий Кумошник.

Сегодня день памяти святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Тарасий происходил из знатного рода. При дворе царя он достиг звания сенатора. Был возведен на престол церкви в 784 глду. Все свое имение истратил на богоугодные дела.

Считалось, что с этого дня на людей нападает кумаха - вешняя дрема. Сон валит слабых с ног, все время хочется спать. Тарасий запрещает спать днем, иначе нападет кумоха.

Считалось, что с этого дня опасно спать и вечером. Говорили: «Кто спит под вечер, тот наспит кумаху». Великая беда, если в этот день сорвется с крючков дверь избяная. Будет горе или смерть, пожар, мор. Кумаха живет в дремучем лесу в непокрытой избе с сестрами. Их 12, они копия одна другой. Над всеми есть старшая. Она-то и направляет сестер на людей.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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