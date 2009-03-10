Радио "Шансон" подарило тюменкам «мужа на час»

Но это только 8-му Марта... Радио «Шансон» говорит решительное «Нет!» Международному женскому дню и объявило Международную женскую... неделю!
Целую неделю, с 1 по 7 марта выездная команда радио «Шансон» совершала рейды по графику, составленному на основании заявок радиослушательниц. С места события ведущие радио «Шансон» делали прямые включения в эфир, а также брали комментарии у счастливой обладательницы «мужа на час».
Утром 10 марта радио Шансон атаковали девушки, возмущенные окончанием Женской недели. Оказалось, что еще очень много розеток не починено, шкафчиков не прибито. «Думаем, мы продолжим эту акцию, коль она оказалась настолько востребованной». – сообщила Мария Беллис, программный директор радио Шансон в Тюмени.