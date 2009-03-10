Радио "Шансон" подарило тюменкам «мужа на час»

Целую неделю, с 1 по 7 марта выездная команда радио «Шансон» совершала рейды по графику, составленному на основании заявок радиослушательниц. С места события ведущие радио «Шансон» делали прямые включения в эфир, а также брали комментарии у счастливой обладательницы «мужа на час».