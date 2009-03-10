Психологи: Интернет укрепляет дружбу

Кроме того, специалисты отмечают, что новые средства коммуникации также содействуют поддержанию реальной дружбы, а не социальной изоляции. К тому же, технические изменения в интернет-среде позволяют обсуждать очень личные вопросы, которые в чувствительном юном возрасте трудно рассказать прямо в лицо другу. По мнению исследователей, это помогает подросткам раскрепощаться, освобождаться от стресса и укреплять дружбу.