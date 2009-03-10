Психологи: Интернет укрепляет дружбу

Как объясняют эксперты, в середине 90-х годов прошлого века происходило начальное развитие интернета, но уже тогда многие научные исследования выявили потенциальные риски виртуального общения для подростков: чем больше времени школьники проводили в сети, тем менее тесными становились дружеские и семейные связи. Эта ассоциация объяснялась заменой реальных отношений на виртуальные связи с незнакомцами.
Однако в настоящее время, когда всемирная сеть распространилась повсеместно, медики склоняются к мнению, что психологические выгоды использования всемирной паутины перевешивают негативные последствия.
Десятилетнее исследование голландских психологов показало, что теперь само увеличение числа людей, общающихся в сети, превратило современные технологии в подлинный инструмент социальных связей. Если в конце 90-х годов XX века подростки действительно выбирали между онлайн-отношениями и реальным общением, но с наступлением XXI века киберпространство начало использоваться не для создания новых знакомств, а для укрепления уже существующих отношений, утверждают авторы исследования.
Кроме того, специалисты отмечают, что новые средства коммуникации также содействуют поддержанию реальной дружбы, а не социальной изоляции. К тому же, технические изменения в интернет-среде позволяют обсуждать очень личные вопросы, которые в чувствительном юном возрасте трудно рассказать прямо в лицо другу. По мнению исследователей, это помогает подросткам раскрепощаться, освобождаться от стресса и укреплять дружбу.
Одиночное же блуждание по веб-сайтам не несет положительного влияния на эмоциональное состояние и по-прежнему представляется психологически рискованным, подчеркивают эксперты.
На днях сообщалось, что Европейская комиссия выделила более 500 тысяч долларов на борьбу в педофилией в интернете.