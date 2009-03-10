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Празднование 8 марта закончилось трагедией для тюменских студентов

10 марта 2009, 10:26
15 человек пострадали на дорогах Тюмени в минувшие выходные. Трагедией закончилось празднование 8 марта для компании тюменских студентов.
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Тюмень

Подробности сообщает пресс-служба ГИБДД области.

Около 4.00 9 марта на перекрестке улиц Мельникайте и 30 лет Победы автомобильВАЗ-2108 врезался в разделительное ограждение путепровода. Стальной рельс прошел через автомобиль насквозь. В машине находились 4 человека: 20-летний водитель, 18-летний пассажир, две девушки 16-ти и 18-ти лет с тяжелейшими травмами были доставлены в больницу. Двое молодых людей от полученных травм скончались. Стаж управления автотранспортом водителя «8-ки» составлял 1,5 года.

#Новости#Тюмень#Таня#Происшествия
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