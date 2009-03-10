Празднование 8 марта закончилось трагедией для тюменских студентов

Около 4.00 9 марта на перекрестке улиц Мельникайте и 30 лет Победы автомобильВАЗ-2108 врезался в разделительное ограждение путепровода. Стальной рельс прошел через автомобиль насквозь. В машине находились 4 человека: 20-летний водитель, 18-летний пассажир, две девушки 16-ти и 18-ти лет с тяжелейшими травмами были доставлены в больницу. Двое молодых людей от полученных травм скончались. Стаж управления автотранспортом водителя «8-ки» составлял 1,5 года.