«Оркестр продолжал играть» в Тюмени

Основной принцип экспериментального театра - это поиск нового. В июне готовится постановка в новой форме, не имеющей аналогов в мире – аудио-тактильной драме. «По определению, слепого театрального зрителя не существует, якобы театр - искусство сугубо визуальное, и все, на что может рассчитывать слепой - это радиоспектакль. Чушь. Театр сегодня широк, разнообразен и экспериментален», - говорит Алексей Леонидович. В успех задуманного верится сразу. Ведь прошлая работа режиссера тоже была ноу-хау. Сурдо-драма «Сонеты» была первой театральной постановкой для слабослышащих зрителей, и она сразу получила признание на фестивале «Золотая Маска-2009», пройдя отборочный и экспертный туры, но не заняв места в финальной афише фестиваля.