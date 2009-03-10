«Оркестр продолжал играть» в Тюмени

Литературный спектакль по документальному роману Рэнди Шилтса «Оркестр продолжал играть» будет исполнен в одном из залов ТГАКИ.
Роман Рэнди Шилтса входит в неофициальный рейтинг книг, оказавших самое сильное влияние на читателей в конце 20 века. Это первая в истории книга, в которой говорилось о проблеме СПИДа. Рэнди Шилтс, журналист, умерший в 1994 году умер от СПИДа, был одним из тех, кто вынудил обратить США внимание на эпидемию. В России изданий этого романа не было, поэтому работа над переводами и дальнейшая инсценировка были выполнены силами театра и приглашенных специалистов.
Американская история была приближена к российской жизни; помимо основной проблемы, автор затрагивает другие социальные проблемы - человеческое бездушие, ханжество, гомофобия. Работа с автором напрямую для художественного руководителя театра Алексея Ушакова - основное правило. Тексты группы «Queen» для спектакля «Ромео и Джульетта» тоже были переведены им лично. Новый спектакль будет еще более камерным, чем предыдущие. Актеров будет трое - главный режиссер канала СТС Заур Бабаев, врач-эндокринолог Екатерина Матюшкина и сам Алексей Ушаков.
Основной принцип экспериментального театра - это поиск нового. В июне готовится постановка в новой форме, не имеющей аналогов в мире – аудио-тактильной драме. «По определению, слепого театрального зрителя не существует, якобы театр - искусство сугубо визуальное, и все, на что может рассчитывать слепой - это радиоспектакль. Чушь. Театр сегодня широк, разнообразен и экспериментален», - говорит Алексей Леонидович. В успех задуманного верится сразу. Ведь прошлая работа режиссера тоже была ноу-хау. Сурдо-драма «Сонеты» была первой театральной постановкой для слабослышащих зрителей, и она сразу получила признание на фестивале «Золотая Маска-2009», пройдя отборочный и экспертный туры, но не заняв места в финальной афише фестиваля.
Что же касается долгожданного спектакля «Гамлет. Предчувствие гражданской войны» на музыку Юрия Шевчука, то постановочная работа над ним начнется только осенью. Соглашение с автором уже подписано, но финансы еще приходится копить.