На восстановление мирового автопрома уйдет 4 года

Эксперты предполагают, что 2009 год станет наихудшим для автомобильной промышленности, а в 2010-м начнется умеренный рост продаж. По словам М. Робине, на то, чтобы выйти на прошлогодний уровень, мировому автопрому понадобится четыре года. А уже к 2015 г. за счет взлета спроса в США и Китае объем выпуска автомобилей возрастет до 80 млн. единиц.