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На восстановление мирового автопрома уйдет 4 года

10 марта 2009, 13:54
В 2009 году мировой объем производства легковых автомобилей составит около 53 млн. единиц, что станет самым низким показателем с 2001 года; по сравнению с 2008 годом, когда в мире было произведено 65 млн. автомобилей, спад составит 18%.

Такие прогнозы содержатся в исследовании авторитетной консалтинговой компании CSM Worldwide Inc., презентованном накануне в Южной Корее. Как заявил вице-президент компании Мишель Робине, фактические продажи могут несколько превысить объем производства за счет распродажи складских запасов.

Эксперты предполагают, что 2009 год станет наихудшим для автомобильной промышленности, а в 2010-м начнется умеренный рост продаж. По словам М. Робине, на то, чтобы выйти на прошлогодний уровень, мировому автопрому понадобится четыре года. А уже к 2015 г. за счет взлета спроса в США и Китае объем выпуска автомобилей возрастет до 80 млн. единиц.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Ксения#Общество
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