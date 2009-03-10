Кризис за год лишит работы 22 млн. женщин

«Более низкий уровень занятости среди женщин, их более ограниченные возможности контролировать собственность и финансовые ресурсы, их концентрация в неформальном секторе экономики и на уязвимых рабочих местах с более низкой заработной платой и социальной защитой — все это делает женщин более уязвимыми перед лицом кризиса, — заявила директор Бюро МОТ по вопросам гендерного равенства Джейн Ходжес. — В этой ситуации женщинам приходится работать сверхурочно или одновременно на нескольких малооплачиваемых рабочих местах. В ведь при этом им приходится еще и выполнять неоплачиваемую работу по уходу за членами семьи».