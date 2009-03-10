Кризис за год лишит работы 22 млн. женщин

В докладе отмечается, что, по данным за 2008 г., из 3 млрд. работающих во всем мире 1,2 млрд. (40,4%) — женщины. В 2009 г. безработица среди женщин в мире может достичь 7,4% (среди мужчин — 7%).
По мнению экспертов МБТ, безработица в большей степени затронет женщин, чем мужчин во всем мире, но особенно проявится в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Несколько меньшее — в Восточной Азии, промышленно развитых странах, государствах Юго-Восточной Европы (не членах ЕС), а также странах СНГ.
Авторы доклада также предсказывают, что в 2009 г. доля уязвимых рабочих мест составит от 50,5% до 54,7% среди женщин (от 47,2% до 51,8% среди мужчин). Под долей уязвимых рабочих мест авторы понимают долю неоплачиваемых работников — членов семьи, а также самозанятых работников в общей численности занятых. Такие работники, как правило, заняты на малозащищенных рабочих местах с низкой заработной платой и низкой производительностью труда.
По данным Евростат, за год (январь 2008 г. — январь 2009 г.) в 27 странах Евросоюза среди мужчин уровень безработицы вырос с 6,5% до 7,9%, а среди женщин — с 7,4% до 7,8%, В 16 странах еврозоны за тот же период среди мужчин безработица выросла с 6,3% до 7,5%, а среди женщин — с 8,2% до 8,6%.
«Более низкий уровень занятости среди женщин, их более ограниченные возможности контролировать собственность и финансовые ресурсы, их концентрация в неформальном секторе экономики и на уязвимых рабочих местах с более низкой заработной платой и социальной защитой — все это делает женщин более уязвимыми перед лицом кризиса, — заявила директор Бюро МОТ по вопросам гендерного равенства Джейн Ходжес. — В этой ситуации женщинам приходится работать сверхурочно или одновременно на нескольких малооплачиваемых рабочих местах. В ведь при этом им приходится еще и выполнять неоплачиваемую работу по уходу за членами семьи».
42% руководящих постов в российских компаниях, управляемых собственниками, принадлежит женщинам, утверждается в новом опросе Grant Thornton International, опросившей более 7000 компаний из 36 стран мира. По данным исследователей, Россия по числу женщин-руководителей занимает 2 место в мире (после Филиппин). Для сравнения, в США женщины занимают лишь 20% руководящих постов. По данным PricewaterhouseCoopers, доля женщин, назначенных на руководящие позиции в России, в прошлом году выросла с 30% до 40%.