nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Инфляция на Украине обогнала темпы роста цен в России

10 марта 2009, 17:09
За первые два месяца 2009 года на Украине зафиксирована инфляция в 4,4 процента. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные Государственного комитета статистики Украины.

Для сравнения, в России потребительские цены за январь и февраль увеличились на 4,1 процента. Таким образом, Россия и Украина вошли в число тех стран, где инфляция в условиях кризиса не только не снижается, но и продолжает расти.

Напомним, что в 2008 году инфляция в России составила 13,3 процента. На 2009 год правительство планирует удержать темпы роста цен в рамках 14 процентов, однако чиновники не исключают, что инфляция может достигнуть 15 процентов. На Украине в 2008 году темпы роста цен составили 22,3 процента, значительно превысив прогноз правительства.

В развитых государствах и крупных развивающихся странах в последнее время годовая инфляция замедляется, а по итогам зимних месяцев была зафиксирована дефляция. В частности, 10 марта о снижении цен отчитался Китай.

Дефляция во многих странах мира связана с тем, что производители в условиях снижения спроса снижают цены для увеличения объемов продаж. В России и на Украине этот процесс также происходит, однако девальвация местных валют и, как следствие, увеличение цен на импортные товары приводят к росту инфляции.

#Новости#Инфляция#Экономическая политика#Украина#Ксения#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25