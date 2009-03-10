Инфляция на Украине обогнала темпы роста цен в России

Для сравнения, в России потребительские цены за январь и февраль увеличились на 4,1 процента. Таким образом, Россия и Украина вошли в число тех стран, где инфляция в условиях кризиса не только не снижается, но и продолжает расти.
Напомним, что в 2008 году инфляция в России составила 13,3 процента. На 2009 год правительство планирует удержать темпы роста цен в рамках 14 процентов, однако чиновники не исключают, что инфляция может достигнуть 15 процентов. На Украине в 2008 году темпы роста цен составили 22,3 процента, значительно превысив прогноз правительства.
В развитых государствах и крупных развивающихся странах в последнее время годовая инфляция замедляется, а по итогам зимних месяцев была зафиксирована дефляция. В частности, 10 марта о снижении цен отчитался Китай.
Дефляция во многих странах мира связана с тем, что производители в условиях снижения спроса снижают цены для увеличения объемов продаж. В России и на Украине этот процесс также происходит, однако девальвация местных валют и, как следствие, увеличение цен на импортные товары приводят к росту инфляции.