Инфляция на Украине обогнала темпы роста цен в России

Дефляция во многих странах мира связана с тем, что производители в условиях снижения спроса снижают цены для увеличения объемов продаж. В России и на Украине этот процесс также происходит, однако девальвация местных валют и, как следствие, увеличение цен на импортные товары приводят к росту инфляции.