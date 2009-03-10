Глава Тюменского района Андрей Линник провел прием граждан

Основная часть вопросов на приеме касалась регулирования земельных отношений. В районе активно ведется индивидуальное жилищное строительство, однако сложности в оформлении прав на землю и разрешений на строительство приводит многих жителей Столичного в кабинет главы. Действующие нормы позволяют администрации района изымать участки земли, отданные под ИЖС в случае, если возведение дома не началось в течение трех лет. Однако, если задержка с возведением здания возникает ввиду бюрократических проволочек, а у владельца земельного участка есть необходимые средства на застройку, районная администрация идет навстречу людям.
Немало было и личных вопросов, сообщает пресс-служба главы района. Так, жительница поселка Винзили Любовь Найданова обратилась к Андрею Линнику с просьбой о содействии в организации подачи газа в ее дом. На решение технологических проблем уйдет не менее трех месяцев, но к лету в доме пенсионерки газ должен появиться, пообещал глава района. Две винзилинских семьи переселенцев из ветхого жилья не устраивает планировка предлагаемых к переселению квартир. «Переселять насильно мы никого не будем», - заверил Андрей Линник. Комиссии, состоящей из представителей управления жилищных и социальных программ, а также администрации муниципалитета поручено подыскать людей, согласных на переезд в предлагаемые квартиры. А обратившимся людям придется подождать до тех пор, пока в распоряжении администрации района не появится жилье, которое устроит людей. Например - в строящемся жилом комплексе.
На территории создано и уже несколько лет действует землячество Тюменского района. Сегодня в его составе более 70 человек, немало заслуженных людей, руководителей разного уровня, есть Герой Социалистического труда. Ветераны готовы работать совместно с районной администрацией, изучать историю населенных пунктов Тюменского района, работать с молодежью, передавать свой опыт и знания будущим поколениям. Андрей Линник выразил заинтересованность в совместном сотрудничестве и пообещал поддержку начинанию в обмен на четкую программу работы общественной организации.