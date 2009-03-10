Форумчане Nashgorod.ru делятся друг с другом постными рецептами

На прошлой неделе начался Великий пост. Это значительное событие в жизни православных людей не осталось незамеченным и на нашем форуме. Как пережить эти семь недель, не нарушив запреты, и, в то же время, питаясь разнообразной пищей? Жители нашего города поделились друг с другом рецептами постных блюд.
Весна – это не только веселая капель и цветы, но и авитаминоз. Что делать, если вы постоянно болеете, и вам это надоело? Рецепты народной медицины ищите так же на нашем форуме.
В марте поют не только коты. Их двуногие товарищи не отстают. «Что такое любовь?» - задают вопрос влюбленные. Ответы форумчане дают с удовольствием. Но, может быть, вы знаете вернее?
Несмотря на то, что в начале марта вниманием окружают женщин, они продолжают восторгаться своими сильными защитниками. Тридцать и одна причина восхищаться мужским полом в форуме «Любовь, отношения, секс, эротика».
Однако одними восхищениями не обойтись. Современный мир привел женщину к тому, что ей уже не нужен муж, были бы дети. Согласны ли вы стать биологическим отцом? Моральная сторона вопроса на страницах нашего форума.
Радостную новость принесли наши водители. На улицах стало свободнее? Или просто «подснежники» еще не проснулись после спячки? Высказаться по этому поводу вы можете здесь.
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