Форумчане Nashgorod.ru делятся друг с другом постными рецептами

На прошлой неделе начался Великий пост. Это значительное событие в жизни православных людей не осталось незамеченным и на нашем форуме. Как пережить эти семь недель, не нарушив запреты, и, в то же время, питаясь разнообразной пищей? Жители нашего города поделились друг с другом рецептами постных блюд.