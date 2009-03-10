"Единая Россия" заплатит отделениям в регионах за победу на выборах

По сведениям издания, размер субсидий будет зависеть от количества голосов, полученных на выборах. Максимальные суммы, по миллиону рублей, согласно этой информации, получат отделения в Татарстане и Кабардино-Балкарии, где за партию отдали голоса, соответственно, 79,5 процента и 72,2 процента избирателей. Минимальную премию, 500 тысяч рублей, получат единороссы в Брянской, Архангельской и Владимирской областях. Отделениям в Волгоградской области и Ненецком АО денег не дадут, поскольку партия набрала там лишь 49,4 процента и 42,4 процента голосов соответственно.