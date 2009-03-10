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"Единая Россия" заплатит отделениям в регионах за победу на выборах

10 марта 2009, 13:29
Отделения "Единой России" в субъектах федерации, где партия набрала более 50 процентов голосов на прошедших 1 марта выборах в региональные законодательные собрания, получат партийные гранты.

Такое решение, как сообщает "Коммерсант", было принято 6 марта на заседании президиума генсовета единороссов. Руководство партии полагает, что деньги будут потрачены на социальные программы, которые единороссы реализуют в регионах.

По сведениям издания, размер субсидий будет зависеть от количества голосов, полученных на выборах. Максимальные суммы, по миллиону рублей, согласно этой информации, получат отделения в Татарстане и Кабардино-Балкарии, где за партию отдали голоса, соответственно, 79,5 процента и 72,2 процента избирателей. Минимальную премию, 500 тысяч рублей, получат единороссы в Брянской, Архангельской и Владимирской областях. Отделениям в Волгоградской области и Ненецком АО денег не дадут, поскольку партия набрала там лишь 49,4 процента и 42,4 процента голосов соответственно.

Руководство "Единой России" также приняло решение вынести предупреждения губернаторам Тверской и Смоленской областей - Дмитрию Зеленину и Сергею Антуфьеву, которые являются членами партии. Напомним, кандидат "Единой России" проиграл выборы мэра Смоленска, а на довыборах в гордуму Твери единороссы уступили коммунистам. Руководителей партийных отделений в Тверской области и Твери партия сменит.

1 марта в единый день голосования выборы различного уровня состоялись в 79 субъектах федерации. В девяти из них выбирали региональные законодательные собрания, большинство на этих выборах везде получила "Единая Россия".

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