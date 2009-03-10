Антипинский завод ожидает спецпожар

13 марта 2009 в 10 час. 00 мин на территории закрытого акционерного общества «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» пройдут пожарно-тактические учения по тушению пожара в резервуаре объемом 3000 м3, расположенного в группе резервуарного парка», сообщает Nashgorod.ru пресс- служба ГУ МЧС России по Тюменской области.
По замыслу учений произошел взрыв паровоздушной смеси внутри резервуара. В результате взрыва подорвана часть крыши, произошел выброс дизельного топлива в обвалование с последующим горением. Огнем охвачено дизельное топливо на площади 100 м2 . В результате взрыва автоматическая установка пожаротушения (пена средней кратности) и система орошения РВС №11 вышла из строя.
На учениях будет присутствовать руководство МЧС России, Уральского регионального центра МЧС России, Правительства Тюменской области, ЗАО «Антипинский НПЗ», Главного Управления МЧС России по Тюменской области, администрации города Тюмени, участники и посредники ПТУ.