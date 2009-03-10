Антипинский завод ожидает спецпожар

По замыслу учений произошел взрыв паровоздушной смеси внутри резервуара. В результате взрыва подорвана часть крыши, произошел выброс дизельного топлива в обвалование с последующим горением. Огнем охвачено дизельное топливо на площади 100 м2 . В результате взрыва автоматическая установка пожаротушения (пена средней кратности) и система орошения РВС №11 вышла из строя.