В Тюмени ищут ответ на вопрос «Легко ли быть молодым?»

До начала оставалось 10 минут. В холле музея собирался разномастный народ: в основном это были художники, лица уже знакомые, неоднократно замеченные на открытии различных выставок, затем вездесущие журналисты с камерами и диктофонами, различные асоциальные элементы, представленные черно-розовыми эмокидами, и, наконец, "простые смертные". Подоспевшие искусствоведы заняли свои позиции, встав перед импровизированной «стеной», склеенной из газетных полос, на которой крупными буквами был изображен все тот же терзающий умы вопрос «Легко ли быть молодым?». Мгновенно в сознании вспыхнула бессмертная строчка «All in all you're just another brick in the wall» легендарной группы Pink Floyd. Не знаю почему, скорее всего, потому что ожидаешь, что сейчас этот занавес падет, устоявшиеся идеалы будут разрушены и им на смену придет нечто новое, чего раньше не было, а если и было, то на это закрывали глаза, притом не только себе, но и другим.