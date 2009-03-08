В Тюмени ищут ответ на вопрос «Легко ли быть молодым?»

Ретроспектива отечественной живописи 1970-х годов и до наших дней представлена в четырех залах на первом этаже. На выставке можно увидеть работы не только тюменских художников, но и мастеров из других городов.
У входа в музей над «живой» афишей, которой суждено стать частью креативного зала студентов художественного факультета, трудились, не покладая баллончиков с краской, райтеры. Зачастую художник-граффитчик изображает то, что понятно только ему. Произведение двух райтеров, пожалуй, рассказывало о связи времен, единении нового и старого искусства, о том, что эти разные, по сути, вещи могут сосуществовать рядом и даже гармонировать, это объяснялось использованием старинной русской хохломской росписи вкупе с изображением лика то ли неформала, то ли инопланетянина. И, конечно, можно сделать вывод, что искусство не стоит на месте, а находится в развитии.
До начала оставалось 10 минут. В холле музея собирался разномастный народ: в основном это были художники, лица уже знакомые, неоднократно замеченные на открытии различных выставок, затем вездесущие журналисты с камерами и диктофонами, различные асоциальные элементы, представленные черно-розовыми эмокидами, и, наконец, "простые смертные". Подоспевшие искусствоведы заняли свои позиции, встав перед импровизированной «стеной», склеенной из газетных полос, на которой крупными буквами был изображен все тот же терзающий умы вопрос «Легко ли быть молодым?». Мгновенно в сознании вспыхнула бессмертная строчка «All in all you're just another brick in the wall» легендарной группы Pink Floyd. Не знаю почему, скорее всего, потому что ожидаешь, что сейчас этот занавес падет, устоявшиеся идеалы будут разрушены и им на смену придет нечто новое, чего раньше не было, а если и было, то на это закрывали глаза, притом не только себе, но и другим.
На вопрос «Легко ли быть молодым?» нынешняя молодежь все чаще отвечает, что нелегко. Чем это обусловлено, не может понять Наталья Паромова. Искусствовед считает, что сегодняшней молодежи гораздо легче, потому что они могут делать все, что хотят. У них больше возможностей, чем у молодежи 70-х, 80-х годов. Неспроста выставка названа именно так. В 1986 году латышским режиссером Юрисом Подниексом был снят документальный фильм «Легко ли быть молодым?». Спорный фильм, но, вместе с тем, правдивый. Человек довольствуется малым не из-за того, что ему не хочется большего, а потому что большего ему просто не дают. За такие воззрения Юриса и не взлюбили. Латыш показал нам молодое поколение русских людей таким, каким оно было на самом деле. Не нужно им это небо в звездах, этот бескрайний космос, все эти фабрики, заводы – дайте бутылку портвейна, песни под гитару и доступный секс! Молодость неповторима, требует выхода энергии. Такой вот он - этот Подниекс, и ушел он из этого мира при загадочных обстоятельствах молодым. Ему был 41 год.
Идея проведения выставки со столь интригующим названием принадлежит искусствоведу и куратору данного проекта Наталье Паромовой. Проект очень неординарный, многоликий, представляет искусство 70-х, 80-х, 90-х годов. Организаторы хотят показать связь времен. По их словам, молодежь редко видит плоды искусства того периода, и поэтому считают их попросту мусором, металлоломом. Они просто не могут понять его. Но это настоящее искусство со своей историей, своими героями. Зритель должен воспринимать индивидуальный мир художника, видеть мир по-новому.
После приветствия и вступительной речи, произнесенной Натальей Паромовой, одному из лидеров «молодежного движения», художнику Юрию Юдину было поручено пробить газетную «стену», преграждавшую вход в зал. Когда «стена» под восторженные возгласы и аплодисменты пала под могучим плечом Юрия Юдина, музейные работники пригласили всех присутствующих посмотреть заготовленную экспозицию и нырнули в рваное отверстие, образовавшееся в «стене». По одному гости выставки исчезали в отверстии и попадали в иной мир.
В 70-е годы и последующие десятилетия коллективы художников пополнились молодежью, прибывшей из республик, областей страны. Эти новички не воспринимали «суровый стиль» предыдущего поколения. В 1973 году в Тюмени прошла Первая областная выставка произведений молодых художников. Стоит отметить, что произведения лидеров «молодежного движения» Тюмени экспонировались на выставке «Молодость России» в московском манеже. Молодые художники предлагали новые сюжеты. Они стали говорить о себе. Они не могли думать о том, что личность может раствориться в коллективе, поэтому искусство «семидесятников» было столь неоднозначно и сложно. Заметно то, что люди искусства хотят отойти от соцреализма, используют приемы кубизма, символизма, экспрессионизма. Интересно полотно Юрия Юдина «Натюрморт со старыми фотографиями» (1972). Изображенная на картине девушка, промелькнувшая за окном, олицетворяет собой символ непостоянства и хрупкости красоты. Мотив окна часто встречается на полотнах художников. Его использует Татьяна Назаренко в картине «Окно» (1974). Она изобразила тихий городской пейзаж, который виден из окна комнаты. Затрагивается тема двух миров. Интимный внутренний мир человека сливается с миром окружающим.
У художников 80-х годов в искусстве проглядывались особая форма, ритм, опосредованное созерцание, а не обязательно содержание, включенное в картину. Они утверждают, что созерцая игру форм, человек многое понимает, заражается креативом и именно через форму зритель видит содержание. Например, Андрей Ердяков сравнивает предметы, формы, проводит аналогии, находит что-то общее, представляет хрупкий, неординарный мир.
Искусство 90-х годов являет собой несмелое вхождение в поменявшуюся действительность. Сергей Перепелкин предпочитает смысловые и изобразительные формулы, акцентирует концептуальность. У художников того периода появилась свобода, от которой они даже растерялись. Идеологический занавес пал, а это значит, что нужно начинать все сначала. Видно стремление показать свой особый мир, выделить свое «я».
Художники работали с различными темами, часто смешивая жанры, допустим, жанр портрета гармонично сочетался с пейзажем. К военной теме обращались немногие художники 70-х годов. Тема войны важна, поскольку она была близка, поскольку родители художников были на войне, а сами художники были детьми войны. Часто используется тема созидательного труда. В 70-е, 80-е ушел былой пафос и героика. Если раньше человек изображался в процессе работы, то теперь мастера запечатлевали момент отдыха.
После экскурсии посетители выставки были приглашены в малый зал, где им гостеприимно предложили выпить чаю. Они могли пообщаться с художниками, получить ответы на интересующие их вопросы. Около месяца эта выставка будет удивлять тюменцев, затем залы будут отданы сумасшедшему креативу молодых, свое творчество представят современные художники, которые учатся в художественных школах, на художественных факультетах. Открытие экспозиции молодых художников намечено на 9 апреля. Также будут организованы встречи с художниками, просмотры фильмов и рок-концерты.