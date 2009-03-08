В Тюмени ищут ответ на вопрос «Легко ли быть молодым?»

На вопрос «Легко ли быть молодым?» нынешняя молодежь все чаще отвечает, что нелегко. Чем это обусловлено, не может понять Наталья Паромова. Искусствовед считает, что сегодняшней молодежи гораздо легче, потому что они могут делать все, что хотят. У них больше возможностей, чем у молодежи 70-х, 80-х годов. Неспроста выставка названа именно так. В 1986 году латышским режиссером Юрисом Подниексом был снят документальный фильм «Легко ли быть молодым?». Спорный фильм, но, вместе с тем, правдивый. Человек довольствуется малым не из-за того, что ему не хочется большего, а потому что большего ему просто не дают. За такие воззрения Юриса и не взлюбили. Латыш показал нам молодое поколение русских людей таким, каким оно было на самом деле. Не нужно им это небо в звездах, этот бескрайний космос, все эти фабрики, заводы – дайте бутылку портвейна, песни под гитару и доступный секс! Молодость неповторима, требует выхода энергии. Такой вот он - этот Подниекс, и ушел он из этого мира при загадочных обстоятельствах молодым. Ему был 41 год.