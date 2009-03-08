Тюмень "тюльпанковая" (праздничная зарисовка)

Они первые просыпаются после долгой зимы, и говорят о том, что лето совсем близко. Бутоны красно-желтых тюльпанов у одних тюменок небрежно торчат из пакетов, у других – свисают из рукава. Девушка в сиреневом шарфе нюхает единственный цветок и бережно закрывает его от прохожих. Школьники несут в серебристых обертках штук двадцать – девчонкам к 8 марта. Женщины аккуратно заворачивают их в газеты. В торговых центрах Тюмени некоторые дамы сами себе покупают цветок любви, тем более, что цены приемлемы, а кто догадается, что я его купила сама себе? На остановке стоит молодой человек с огромным букетом тюльпанов и ждет свою «принцессу». Так что «принцы» с тюльпанами гораздо интереснее и привлекательнее, чем на белом коне.