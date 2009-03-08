Тюмень "тюльпанковая" (праздничная зарисовка)

Цветок – самое простое и в то же время самое приятное из подарков в весенний праздник. От него не поправляешься, как от тортика, он не разбивается, как хрустальная ваза. Будет стоять чуть больше недели, зато хорошее настроение на каждый день обеспеченно.
Они первые просыпаются после долгой зимы, и говорят о том, что лето совсем близко. Бутоны красно-желтых тюльпанов у одних тюменок небрежно торчат из пакетов, у других – свисают из рукава. Девушка в сиреневом шарфе нюхает единственный цветок и бережно закрывает его от прохожих. Школьники несут в серебристых обертках штук двадцать – девчонкам к 8 марта. Женщины аккуратно заворачивают их в газеты. В торговых центрах Тюмени некоторые дамы сами себе покупают цветок любви, тем более, что цены приемлемы, а кто догадается, что я его купила сама себе? На остановке стоит молодой человек с огромным букетом тюльпанов и ждет свою «принцессу». Так что «принцы» с тюльпанами гораздо интереснее и привлекательнее, чем на белом коне.
О тюльпанах не так уж много легенд. Есть одно интересное предание: считалось, что в необычайно красивом бутоне желтого тюльпана скрывается Счастье. Но «достать» это Счастье никто не мог, потому что не обладал силой открывающей бутон. Но однажды, мальчик, гулявший по лугу с мамой, подбежал к цветку и громко рассмеялся - золотой цветок открылся сам. Беззаботная детская радость и смех, сотворили невозможное – открыли то, то не смогла открыть сила…
Дикие виды тюльпанов были известны на Руси еще в XII веке. А садовые тюльпаны появляются в России с начала XVII столетия. Длительное время их выращивали только в усадьбах состоятельных людей. Так на луковицах тюльпанов можно было разбогатеть, а можно было, и потерять из-за них целое состояние.
А вот считать что родина тюльпанов – Голландия, это ошибочно. Возможно, такое мнение возникает из-за того, что большинство тюльпанов действительно привозят оттуда. Культура выращивания прекрасных цветов существует в Голландии уже не одну сотню лет. Настоящей же родиной тюльпанов считается Азия. Кстати, и название происходит от слова «тюрбан» из-за схожести формы цветка с этим азиатским головным убором.
Сейчас в подарок букет тюльпанов своей любимой или себе любимой – не такое дорогое удовольствие. Так, что радуйте себя и близких, хоть одной луковичкой весеннего тюльпана! А мы смело этой весной можем называть Тюмень – «тюльпанкой».