На "Евровидении-2009" Россию будет представлять Анастасия Приходько

Перед этим в результате зрительского телефонного и смс-голосования была выбрана тройка финалистов, куда помимо Приходько попали Валерия и группа "Кватро".
Всего в финале отборочного тура выступали 16 участников. Помимо вышеназванных это Алекса, Arishata, Алексей Воробьев, Venger Collective, Полина Гриффитс, Tomаs N`evergreen, "Принцесса Авеню", Тим Рокс, Анна Семенович, Николай Фокеев, Plazma, Nano и Unisex. Прямую телетрансляцию концерта вел "Первый канал".
В 2008 году победу на конкурсе "Евровидение" одержал российский певец Дима Билан, поэтому представитель России автоматически попадет в финал конкурса 2009 года, который пройдет в Москве 16 мая.