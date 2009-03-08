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На "Евровидении-2009" Россию будет представлять Анастасия Приходько

8 марта 2009, 13:13
В российском отборочном туре "Евровидения-2009" в субботу победила певица Анастасия Приходько. Решение было принято шестью голосами жюри против пяти.

Перед этим в результате зрительского телефонного и смс-голосования была выбрана тройка финалистов, куда помимо Приходько попали Валерия и группа "Кватро".

Всего в финале отборочного тура выступали 16 участников. Помимо вышеназванных это Алекса, Arishata, Алексей Воробьев, Venger Collective, Полина Гриффитс, Tomаs N`evergreen, "Принцесса Авеню", Тим Рокс, Анна Семенович, Николай Фокеев, Plazma, Nano и Unisex. Прямую телетрансляцию концерта вел "Первый канал".

В 2008 году победу на конкурсе "Евровидение" одержал российский певец Дима Билан, поэтому представитель России автоматически попадет в финал конкурса 2009 года, который пройдет в Москве 16 мая.

#Новости#Музыка#Россия#Конкурсы#Таня#Культура
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