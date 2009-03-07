"Золотой Иван Иваныч" в гостях у тюменцев

Долгое время на столе русского человека центральное место занимал самовар. Сегодня его редко встретишь в домах тюменцев, потому эта выставка так нужна. Ведь самовар – это неотъемлемая часть русской истории. И еще более неотъемлемая часть истории нашей, сибирской. Ведь не один десяток лет сибиряки в холодные зимы согревались горячим чаем из самовара....
В коридоре музея суматоха – как-никак открытие выставки, работники бегают, волнуются. Однако живая гитарная музыка и приятное женское пение расслабляют атмосферу. Выставка небольшая – всего два зала. Зато отражает быт русских людей за целых два века. Во втором зале накрыт стол в центре стоит самовар, вокруг ложки, чашки, торт (кстати после экскурсии посетителей пригласили к столу, выпить чашечку чая из руcского самовара и съесть кусочек торта.) Ведь где чай – там и сладости. А сладости на Руси были всегда, их готовили в каждом доме: варили варенье, пекли пряники. На одном из стеллажей представлены формы для выпечки пряников, чуть выше висят рекламы товаров и магазинов, давно ушедших в прошлое. Еще в те далекие годы на рекламных плакатах купцы нахваливали свой товар, в том числе и самовары.
«Выставка самоваров в нашем музее проходит не первый раз,- говорит Марина Владимировна Жучкова - старший научный сотрудник ГУК ТО музейный комплекс музей «Городская дума», - такая выставка проходит примерно раз в пять лет. Самовары – очень интересная тема, коллекция самоваров есть у самого музея, так же у музея есть замечательный друг Евгений Анатольевич, у которого тоже есть коллекция самоваров. Мы решили из двух наших коллекций создать то, что в современном мире большинство людей не может видеть. Даже если мы сегодня зайдем в магазин, то там увидим современный самовар. А какой был самовар, в те далекие годы, когда самовар был символом России и призвана показать эта выставка».
Действительно, самовары на выставки представлены самые разные. От простых самоваров квадратной формы до самоваров формы яйцеобразной. От медных самоваров до подарочных самоваров XX века росписанных в народном стиле. От огромных трактирных самоваров до крошечных миниатюрных, дарить которые стало модно в XX веке, когда самовар стал уходить в прошлое. Кроме того, есть на выставке самовар-«эгоист» на одного человека и самовар-«тет-а-тет» на двоих. Кстати, когда самовар отживал свой век, его миниатюрному двойнику придумали новое назначение - быть изящным сосудом для спиртных напитков.