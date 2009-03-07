"Золотой Иван Иваныч" в гостях у тюменцев

«Выставка самоваров в нашем музее проходит не первый раз,- говорит Марина Владимировна Жучкова - старший научный сотрудник ГУК ТО музейный комплекс музей «Городская дума», - такая выставка проходит примерно раз в пять лет. Самовары – очень интересная тема, коллекция самоваров есть у самого музея, так же у музея есть замечательный друг Евгений Анатольевич, у которого тоже есть коллекция самоваров. Мы решили из двух наших коллекций создать то, что в современном мире большинство людей не может видеть. Даже если мы сегодня зайдем в магазин, то там увидим современный самовар. А какой был самовар, в те далекие годы, когда самовар был символом России и призвана показать эта выставка».