В ванных комнатах появятся зеркала с сенсорным управлением

В ванных комнатах через несколько лет появятся зеркала с сенсорным управлением, которые будут напоминать пользователям принять таблетки, вымыть руки или почистить зубы, пишет PC World.
Соответствующее устройство, которое впервые было показано на выставке электроники CeBIT, разрабатывают специалисты Фраунхоферского института микроэлектронных схем и систем. Создатели зеркала считают, что оно в первую очередь пригодится пожилым людям.
Общаться с пользователем полупрозрачное зеркало будет при помощи специальных иконок. Например, напоминание о том, что следует вытереть руки, выглядит как рисунок рук с полотенцем. При открытии шкафчика с лекарствами оно покажет, сколько таблеток надо принять. С помощью касаний можно будет управлять, например, температурой воды.
Предполагается, что устройство будет способно к самообучению и предложит пользователю например, принять душ, если он обычно принимает душ в это время.
Это не единственное подобное высокотехнологичное изобретение. В конце 2008 года британская компания Aquavision представила серию водонепроницаемых