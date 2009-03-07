В ванных комнатах появятся зеркала с сенсорным управлением

Общаться с пользователем полупрозрачное зеркало будет при помощи специальных иконок. Например, напоминание о том, что следует вытереть руки, выглядит как рисунок рук с полотенцем. При открытии шкафчика с лекарствами оно покажет, сколько таблеток надо принять. С помощью касаний можно будет управлять, например, температурой воды.