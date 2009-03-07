Скончался артист эстрады Ян Арлазоров

"Он был давно очень болен, я давно знал об этом, - сказал Арканов. - Арлазоров был человеком своеобразным, ни на кого не похожим, и эта непохожесть отразилась на его отношении к болезни. Они никого к себе не подпускал, не афишировал, что болен, никого не хотел напрягать своим недугом".
"Ян был моим близким другом, но даже своим друзьям он ничего не рассказывал. В последнее время он не хотел привлекать к себе никакого внимания, но, думаю, теперь у него это не получится - известие о его смерти станет печальным взрывом для всего нашего народа", - считает писатель-сатирик.
По его словам, Арлазоров был блистательным актером, необыкновенной личностью с очень сильной энергетикой.
Прощание с Яном Арлазоровым состоится в среду, 11 марта, в Москве. Гроб с телом покойного будет установлен в 11 часов утра в Государственном театре эстрады, где неоднократно выступал замечательный мастер юмора и сатиры. Похороны состоятся в этот же день на Востряковском кладбище. Об этом сообщили сегодня в ИТАР-ТАСС в дирекции Театра эстрады.
Арлазоров был доставлен в одну из московских онкологических клиник в апреле 2008 года, его состояние медики оценили как тяжелое. Сообщалось, что болезнь Арлазорова была связана с желчным пузырем и поджелудочной железой.
Ян Майорович Арлазоров родился 26 августа 1947 года. Окончил Щукинское театральное училище, работал в Центральном детском театре. Более 30 лет посвятил "Моссовету". Затем он окончательно ушел на эстраду, а также стал вести собственное шоу на одной из радиостанций.
Арлазоров - заслуженный артист России, лауреат конкурса артистов эстрады.
Художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский "глубоко скорбит" в связи с кончиной Яна Арлазорова. Об этом он сказал в интервью ИТАР- ТАСС, подчеркнув, что "умер веселый необыкновенный человек, артист с большой буквы, великий импровизатор".
По словам Розовского, это был человек, который буквально зажигал своим искусством публику и она отвечала ему добрыми аплодисментами и веселыми, жизнерадостными улыбками. В его творчестве присутствовало постоянное озорство, необузданный, радостный смех и вместе с тем едкая сатира.
Как сказал Розовский, "мы неоднократно обсуждали с ним совместные проекты на сцене нашего театра, но, увы, им было не дано осуществиться". Вообще, по мнению Марка Розовского, он очень сожалеет, что талант Арлазорова недостаточно широко раскрылся на театральной сцене. Ведь, "он мог проявить себя здесь не меньше, чем на эстраде, хотя, в то же время именно эстрада стала его настоящим призванием.
Режиссер вспомнил, как он вместе с Яном Арлазоровым выступал на фестивале сатиры и юмора "Золотой Остап" в Санкт- Петербурге и как встречала его публика. Арлазоров мог открывать представление, тем самым задавая весь тон его действию, он мог также и завершать фестиваль, потому что его талант всегда покорял всех. "Я скорблю в связи с безвременной утратой этого замечательного мастера", - подчеркнул Марк Розовский.
Огромной потерей назвал кончину своего коллеги Яна Арлазорова известный юморист Евгений Петросян. "Когда уходит из жизни веселый человек - это особенно горько, - сказал сегодня Петросян. - Создается ощущение, что люди потеряли улыбку. В такой момент хочется вспомнить все хорошее, что связано с Арлазоровым и сказать ему огромное спасибо".
По словам Петросяна, Арлазоров освоил "редчайший стиль разговора со зрителем, возродил старый прием импровизации, который на эстраде какое-то время не приветствовался". "Ян был остроумным, энергичным, художественно мыслящим человеком, - рассказал юморист. - При этом он очень много нервничал, часто обижался, и, думаю, это сказалось на его здоровье".
Петросян сожалеет, что человек, даривший народу улыбку, ушел в полном расцвете сил. "Это огромная потеря для всех нас", - сказал артист.
Александр Ширвиндт потрясен безвременной кончиной замечательного актера Яна Арлазорова. По его словам, "Арлазоров - это, если можно так сказать, штучная фигура, совершенно неповторимая индивидуальность, человек, который абсолютно выпадал по своему творчеству из шоу-бизнеса. Он был необыкновенно цельным человеком с широким кругозором, с удивительным юмористическим даром, ярким неповторимым и цельным дарованием".
Ширвиндт был знаком с Арлазоровым многие годы и "очень любил его за абсолютную органичность поведения на эстраде - он никогда не боялся зала, был абсолютно раскрепощенным артистом". "Я старше его по возрасту и он всегда советовался со мной по поводу разных жизненных коллизий и разных творческих замыслов, всегда приглашал меня на свои творческие бенефисы, куда я с удовольствием ходил", - сказал Ширвиндт.
"Он вообще был очень горазд на разные выдумки и, в частности, я вспоминаю как во время открытия в Ялте шутливой скульптуры "Трубка Ширвиндта", он сделал специальное шоу. А вообще-то он начинал свой творческий путь в театре им. Моссовета, где сыграл много ярких ролей, но потом все-таки отдал предпочтение эстраде", - сказал в заключение Александр Ширвиндт.