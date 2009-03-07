Скончался артист эстрады Ян Арлазоров

Как сказал Розовский, "мы неоднократно обсуждали с ним совместные проекты на сцене нашего театра, но, увы, им было не дано осуществиться". Вообще, по мнению Марка Розовского, он очень сожалеет, что талант Арлазорова недостаточно широко раскрылся на театральной сцене. Ведь, "он мог проявить себя здесь не меньше, чем на эстраде, хотя, в то же время именно эстрада стала его настоящим призванием.