Московский ЦСКА стал обладателем Суперкубка России

Матч, победа в котором принесла бразильцу Зико первый трофей на посту наставника ЦСКА, завершился со счетом 2:1. В основное время была зафиксирована ничья - 1:1.
Счет открыл ударом из-за пределов штрафной площади Дэйвидас Шемберас на 43-й минуте встречи. После перерыва армейцы продолжали атаковать, но на 62-й минуте "Рубин" использовал стандартное положение: защитник Роман Шаронов воспользовался навесом Дато Квирквелия. Под конец первого дополнительного тайма "Рубин" остался вдесятером: за вторую желтую карточку был удален турецкий легионер Гекдениз Карадениз, который вышел на замену. Последний гол матча забил чешский новичок Томаш Нецид на 112-й минуте.
По данным ГУВД, матч прошел без инцидентов со стороны болельщиков.
Впервые в розыгрыше Суперкубка России его выиграл не чемпион страны, а обладатель национального Кубка: ранее в шести случаях из шести первый трофей нового сезона получал обладатель золотых наград в прошлом. ЦСКА завоевал Суперкубок в 4-й раз, дважды его обладателем был московский "Локомотив", и однажды - питерский "Зенит". Вторым после ЦСКА по количеству участий в матчах за Суперкубок идет столичный "Спартак", который трижды проигрывал в битвах за этот трофей.