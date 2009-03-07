Московский ЦСКА стал обладателем Суперкубка России

Впервые в розыгрыше Суперкубка России его выиграл не чемпион страны, а обладатель национального Кубка: ранее в шести случаях из шести первый трофей нового сезона получал обладатель золотых наград в прошлом. ЦСКА завоевал Суперкубок в 4-й раз, дважды его обладателем был московский "Локомотив", и однажды - питерский "Зенит". Вторым после ЦСКА по количеству участий в матчах за Суперкубок идет столичный "Спартак", который трижды проигрывал в битвах за этот трофей.