Ямалу выделена квота на вылов всех видов биоресурсов около 15 тонн

По словам заместителя директора департамента биоресурсов ЯНАО Вячеслава Жедулева, всего на 2009 год автономному округу выделена квота на вылов всех видов биоресурсов в размере 14,511 тонн. Этот объем превышает прошлогодний на тысячу тонн. На промышленное рыболовство определен объем в четырнадцать тысяч тонн. При этом квота на вылов муксуна в текущем году сокращена до 276 тонн.