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Ямалу выделена квота на вылов всех видов биоресурсов около 15 тонн

6 марта 2009, 15:22
Режим мелиоративного промысла в Обской губе в районе села Новый порт Ямальского района, правила рыболовства Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и распределение квот добычи вылова водных биоресурсов между пользователями на 2009 год обсудили в Салехарде участники рыбохозяйственный совет Ямала.
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Ямал

Они также подвели итоги работы совета за минувший год, обсудили промысловую деятельность рыбодобывающих предприятий округа в 2008 году и план работы на текущий год.

По словам заместителя директора департамента биоресурсов ЯНАО Вячеслава Жедулева, всего на 2009 год автономному округу выделена квота на вылов всех видов биоресурсов в размере 14,511 тонн. Этот объем превышает прошлогодний на тысячу тонн. На промышленное рыболовство определен объем в четырнадцать тысяч тонн. При этом квота на вылов муксуна в текущем году сокращена до 276 тонн.

Поданы заявки от 57 предприятий различных форм собственности. Совет дал рекомендации по распределению квот между этими пользователями, сообщает Nashgorod.ru ИА «Север-Пресс».

В заседании совета участвовали заместитель губернатора округа Андрей Кугаевский, директор департамента биоресурсов ЯНАО Владимир Тибайкин, руководитель окружного департамента по развитию агропромышленного комплекса Вячеслав Кучеренко и начальник Салехардской государственной зональной инспекции пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Эдуард Добров. В заседании приняли участие глава администрации Приуральского района Владимир Воронкин и специалисты департамента по делам коренных малочисленных народов Севера, ФГУП «Госрыбцентр», а также руководители предприятий.

Отметим, следующий рыбохозяйственный совет состоится в июне. В течение года запланированы выездные заседания: в сентябре - в Шурышкарский район и в декабре - в Ямальский.

#Новости#Рыбалка и охота#Ямал#Ксения#Экономика
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