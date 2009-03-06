Ямалу выделена квота на вылов всех видов биоресурсов около 15 тонн

Они также подвели итоги работы совета за минувший год, обсудили промысловую деятельность рыбодобывающих предприятий округа в 2008 году и план работы на текущий год.
По словам заместителя директора департамента биоресурсов ЯНАО Вячеслава Жедулева, всего на 2009 год автономному округу выделена квота на вылов всех видов биоресурсов в размере 14,511 тонн. Этот объем превышает прошлогодний на тысячу тонн. На промышленное рыболовство определен объем в четырнадцать тысяч тонн. При этом квота на вылов муксуна в текущем году сокращена до 276 тонн.
Поданы заявки от 57 предприятий различных форм собственности. Совет дал рекомендации по распределению квот между этими пользователями, сообщает Nashgorod.ru ИА «Север-Пресс».
В заседании совета участвовали заместитель губернатора округа Андрей Кугаевский, директор департамента биоресурсов ЯНАО Владимир Тибайкин, руководитель окружного департамента по развитию агропромышленного комплекса Вячеслав Кучеренко и начальник Салехардской государственной зональной инспекции пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Эдуард Добров. В заседании приняли участие глава администрации Приуральского района Владимир Воронкин и специалисты департамента по делам коренных малочисленных народов Севера, ФГУП «Госрыбцентр», а также руководители предприятий.
Отметим, следующий рыбохозяйственный совет состоится в июне. В течение года запланированы выездные заседания: в сентябре - в Шурышкарский район и в декабре - в Ямальский.