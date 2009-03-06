"Война невест" лидирует в российском кинопрокате

Фильм "Война невест", вышедший на прошлой неделе в прокат, собрал за прошедший уик-энд самую большую кассу в 1,714 миллиона долларов, или 61,292 миллиона рублей, на вторую строчку поднялся с седьмой в сравнении с позапрошлым уик-эндом "Миллионер из трущоб" (744,324 тысячи долларов, или 26,602 миллиона рублей), получивший наибольшее количество "Оскаров" на последней церемонии.