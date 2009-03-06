"Война невест" лидирует в российском кинопрокате

Фильм "Война невест", вышедший на прошлой неделе в прокат, собрал за прошедший уик-энд самую большую кассу в 1,714 миллиона долларов, или 61,292 миллиона рублей, на вторую строчку поднялся с седьмой в сравнении с позапрошлым уик-эндом "Миллионер из трущоб" (744,324 тысячи долларов, или 26,602 миллиона рублей), получивший наибольшее количество "Оскаров" на последней церемонии.
Замкнул тройку лидеров отечественный триллер "Юленька" - 640,650 тысячи долларов, или 22,896 миллиона рублей.
Продолжение "Розовой пантеры" с первого места опустилось на четвертое (581,215 тысячи долларов, или 20,772 миллиона рублей), новый фильм режиссера Тома Тыквера "Интернэшнл" собрал 470,747 тысячи долларов, или 16,824 миллиона рублей, а "Взрослая неожиданность" - 343,609 тысячи долларов, или 12,280 миллиона рублей.
"Шопоголик", также покинувший тройку лидеров, занял седьмое место (219,157 тысячи долларов, или 7,832 миллиона рублей), далее следует комедия "Отель для собак" (217,410 тысячи долларов, или 7,770 миллиона рублей).
На девятом месте - "Полтора рыцаря: В Поисках Похищенной Принцессы Херцелинды" (163,792 тысячи долларов, или 5,853 миллиона рублей), и на десятом - "Загадочная история Бенджамина Баттона" (161,885 тысячи долларов, или 5,785 миллиона рублей).
Вышедшие на малом количестве копий фильм об итальянской мафии "Гоморра" (5 копий) и драма "Сомнение" (15 копий) собрали в ограниченный прокат 292,618 тысячи рублей (8,187 тысячи долларов) и 752,173 тысячи рублей (21,046 тысячи долларов) соответственно.