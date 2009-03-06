В Тюмени пройдут Стеллеровские чтения

Стеллер родился в 1709 году в городе Бад-Виндсхайм Германии, а скончался в 1746 году в Тюмени. В двух городах в Тюмени и Гаале (Германия) находятся Стеллеровские комитеты. В Бад-Виндсхайме и Гале побывали постоянные участники чтений из Тюмени. Видеоинформация с родины ученого будет продемонстрирована на чтениях.