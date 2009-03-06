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В Тюмени пройдут Стеллеровские чтения

6 марта 2009, 16:12
10 марта в 15.00 в 219 аудитории главного корпуса ТГНГУ(по адресу ул. Володарского, 38) состоится открытие V Стеллеровских чтений.

Об этом сообщает центр информации, рекламы и маркетинга

В этом году мероприятие приурочено к трехсотлетию со Дня рождения ученого-естествоиспытателя, адъюнкта Петербургской академии наук, участника II Камчатской экспедиции Георга Вильгельма Стеллера. Он исследовал Приуралье, Сибирь, Камчатку, первым ступил на землю Аляски.

Стеллер родился в 1709 году в городе Бад-Виндсхайм Германии, а скончался в 1746 году в Тюмени. В двух городах в Тюмени и Гаале (Германия) находятся Стеллеровские комитеты. В Бад-Виндсхайме и Гале побывали постоянные участники чтений из Тюмени. Видеоинформация с родины ученого будет продемонстрирована на чтениях.

Также в рамках Стеллеровских чтений Виктор Ефимович Копылов, директор научно-исследовательского института истории науки и техники Зауралья ТюмГНГУ впервые продемонстрирует коллекцию стеллеоритов. Более полная коллекция, этих минералов собрана в музее истории науки и техники Зауралья ТюмГНГУ.

За дополнительной информацией обращаться по телефону 45-50-77.

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