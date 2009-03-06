В школах Тобольского района нарушены правила пожарной безопасности

Прокуратурой Тобольского района проведены проверки соблюдения требований пожарной безопасности в пяти образовательных учреждениях, где учащиеся проживают в течение недели, уезжая домой только на выходные.
Во всех пяти заведениях выявлены нарушения законности, сообщает прокуратура области.
Например, в Чебургинской средней школе отсутствовала прямая телефонная связь с ближайшим пожарным подразделением; дежурный персонал не знал порядок действий при обнаружении пожара. Пути эвакуации были завалены старой мебелью, картонными коробками.
А в Лайтамакском образовательном учреждении пожарная сигнализация находилась в нерабочем состоянии.
По результатам проверки прокуратурой района против 6 должностных лиц школ были возбуждены административные дела по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). По результатам рассмотрения дел отдел государственного пожарного надзора Тобольского района подверг их крупным денежным штрафам.
В настоящее время часть выявленных нарушений правил пожарной безопасности уже устранена.