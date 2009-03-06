В школах Тобольского района нарушены правила пожарной безопасности

По результатам проверки прокуратурой района против 6 должностных лиц школ были возбуждены административные дела по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). По результатам рассмотрения дел отдел государственного пожарного надзора Тобольского района подверг их крупным денежным штрафам.