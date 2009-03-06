В Пыть-Яхе убит бывший "вор в законе" Михаил Лунев

Убийцы открыли огонь из автоматического оружия в тот момент, когда Лунев вместе с женой подъехал к своему дому. Отстреляв боекомплект, злоумышленники скрылись на автомашине ВАЗ-2107, которую позднее обнаружил наряд милиции.
По данным ИА "Прайм Крайм" ранее судимый уроженец Казахстана Михаил Лунев в начале 90-х годов входил в ближайшее окружение известного "вора в законе" Владимира Чернышева по кличке Вова Черный, в частности, выполнял при нем функции курьера и обеспечивал связь с дальневосточными "ворами". Летом 1994 года по инициативе Черного в Сургуте были "коронованы" четыре человека из числа наиболее доверенных ему лиц, в том числе Михаил Лунев, который после этого был поставлен "смотрящим" по городу Пыть-Ях.
Пик "воровской" активности Миши Пыть-Яхского пришелся на 1997 год. После смерти Черного Лунев вышел из тени своего покровителя и получил большую свободу действий. Впрочем, для самостоятельного ведения дел Луневу не хватало опыта и необходимых личных качеств. Он начал попадать в одну за другой скверные истории, самая неприятная из которых впоследствии стоила ему "воровской короны".
В начале года Лунев дважды задерживался на крупных "воровских сходках" в Самаре и Тюмени. Затем его арестовали по обвинению в причастности к убийству омского криминального авторитета Владимира Вебера по кличке Бобер. Отсидев год в СИЗО Омска, Лунев попал под амнистию и был освобожден из-под стражи в зале суда.
В октябре 1998 года в пригороде Сургута состоялась "воровская сходка", на которой разбиралось персональное дело трех "воров", уличенных в нецелевом использовании "общака". Помимо Лунева претензии были предъявлены другому пыть-яхскому "законнику" Витьку и еще одному "вору" из "чернышевского набора" Федоре. В итоге решением "воров" Зятька, Паата Маленького, Сухача, Богдана и других троица "растратчиков" была "раскоронована" и лишена всех полномочий. После этого звезда Лунева закатилась, и в уголовном мире о нем больше никто не вспоминал.
По предварительной версии, убийство Лунева носит заказной характер и может быть связано с его криминальной деятельностью. Примечательно, что с начала года от пуль наемных убийц погибли уже два криминальных лидера, ранее носивших "воровской титул". Как сообщало ИА "Прайм Крайм", 6 февраля в Москве при похожих обстоятельствах был расстрелян сочинский авторитет Алик Миналян.