В Пыть-Яхе убит бывший "вор в законе" Михаил Лунев

По данным ИА "Прайм Крайм" ранее судимый уроженец Казахстана Михаил Лунев в начале 90-х годов входил в ближайшее окружение известного "вора в законе" Владимира Чернышева по кличке Вова Черный, в частности, выполнял при нем функции курьера и обеспечивал связь с дальневосточными "ворами". Летом 1994 года по инициативе Черного в Сургуте были "коронованы" четыре человека из числа наиболее доверенных ему лиц, в том числе Михаил Лунев, который после этого был поставлен "смотрящим" по городу Пыть-Ях.